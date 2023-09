Asteroid City è come un’elegante scatola dai colori pastello piena di giocattoli di un America degli anni 50, carica delle ansie nucleari del dopoguerra e con solo un leggerissimo accenno di trama. Ancora più che nei film precedenti, Wes Anderson più che a una vera e propria trama, si affida un racconto fatto di sussurri e sensazioni visive. Tuttavia, il dono del regista di generare risate (o solo sorrisi, per alcuni) da momenti di pura assurdità ci sembra resti ineguagliabile. Ciò è chiaro dal momento in cui introduce un assortimento di personaggi nella remota città deserta e ossessionata dagli alieni di Asteroid City, le cui caratteristiche, dalla vicinanza a un impianto di test atomici agli impettiti soldati che si aggirano per il luogo, forniscono numerose opportunità per curiose bizzarrie.

La persona più vicina ad un protagonista che Asteroid City può vantare è Augie Steenbeck (Jason Schwartzman), un indolente fotografo di guerra la cui moglie è morta tre settimane prima. L’uomo era troppo depresso per raccontare ai suoi figli la perdita fino a settimane dopo, quando un guasto alla macchina blocca la famiglia nella città del titolo, dove nuove storie d’amore irrompono nella penombra della famiglia. Augie trova un’inattesa affinità in Midge (Scarlett Johansson), una star di Hollywood la cui gelida alterigia le impedisce di assomigliare (come il suo stile suggerirebbe) a Marilyn Monroe, mentre il suo impacciato figlio Woodrow (Jake Ryan), si innamora della figlia nerd di Midge, Dinah (Grace Edwards), che come Woodrow sta per ricevere un premio a un convegno scientifico. Entrambi gli accoppiamenti seguono una sorta di rigido corteggiamento, composto principalmente dal rivelare lentamente i propri pensieri interiori e le proprie paure all’altro in una serie di dichiarazioni schiette la cui resa monotona è interpretata sia in modo umoristico che con un certo straniamento. I personaggi di Asteroid City, che includono anche un generale dell’esercito (Jeffrey Wright), una scienziata preoccupata (Tilda Swinton) e il direttore di un motel (Steve Carell) che potrebbe essere un truffatore immobiliare, osservano distaccati le assurdità che si diffondono nel piccolo mondo della loro cittadina. Forse la più bella gag del film, un’auto della polizia e una motocicletta che inseguono un’auto truccata per giorni e giorni, suggerisca un invisibile richiamo nelle loro vite? Il grande evento del film, tuttavia, riesce almeno brevemente ad avere parte della loro attenzione: riuniti nell’omonima attrazione di Asteroid City, un cratere formato 5.000 anni fa dall’atterraggio di un meteorite, assistono alla discesa aliena di un’astronave per recuperare il meteorite. È una sequenza meravigliosa, dalla bellezza non minacciosa della nave alla grazia agile dell’alieno dall’aspetto terrorizzato. Le conseguenze, però, sono in gran parte una scusa per una quarantena imposta dai militari che tiene tutti bloccati ad Asteroid City per il resto del film.

Come The French Dispatch, Asteroid City corre spesso il rischio di perdersi nel suo mondo ben curato e nel suo densissimo substrato culturale. Mentre l’ambientazione principale del film consente ad Anderson di giocare con i topos degli anni ’50 – iconografia western da cowboy, abiti da college, paesaggi suburbani squadrati, genitori alcolizzati ed emotivamente assenti – inserisce tutto ciò all’interno di una struttura decisamente differente: tutto ciò che accade ad Asteroid City è infatti immaginato come una commedia televisiva di uno scrittore, Conrad Earp (Edward Norton), in cerca di una logica per il suo lavoro. Le sezioni sulla realizzazione dello spettacolo sono presentate in un formato televisivo quadrato in bianco e nero, narrate da un presentatore straordinariamente serio (Bryan Cranston) e incentrate su un regista, Schubert Green (Adrien Brody), che sembra appena uscito da un siparietto sull’Actor’s Studio.

Anche se teoricamente è una città deserta nel deserto, Asteroid City è un posto dove nessuno suda, i piccoli bungalow squadrati sono disposti proprio così, e i distributori automatici vendono di tutto: dai lotti di terreno ai Martini con bucce di limone appena tagliate. Ma la vita in un altro mondo da sogno andersoniano significa anche persone color pastello quanto il design e dialoghi impeccabilmente acuti. Questo non è il primo, e sicuramente non sarà l’ultimo, film di Anderson a creare un mondo che sembra un posto assolutamente fantastico in cui rilassarsi. Ma sappiate che ci risiedono pochi personaggi riconoscibilmente umani.

Beppe Musicco

