Seguire i propri sogni, si sa, non ripaga sempre. Ma quanto siamo disposti a sacrificare per un sogno? Quanto di noi siamo in grado di dare, spezzare, distruggere addirittura, per ottenere un’opera d’arte? Sono queste le domande che riecheggiano inquietanti tra i muri del buio seminterrato dove prende vita CUSTOM, lungometraggio dell’artista emergente Tiago Teixeira.

Di origine brasiliana, ora scrittore e regista in Inghilterra, Teixeira riporta, con la sua ultima opera, fatiche e sacrifici del proprio lavoro, quello di chi decide di perseguire una passione, interrogandosi sulle possibilità che questa strada può aprire e, allo stesso tempo, chiudere per sempre. Jasper (Rowan Polanski) e Harriet (Abigail Hardingham) sono due giovani artisti, ma hanno dovuto abbandonare le proprie speranze da molto tempo e si mantengono tramite video di stampo erotico. Questo perché, come affermano loro stessi a inizio film davanti alla telecamera: «You can’t pay rent just doing art shit» (fare arte non paga l’affitto). Purtroppo però, la necessità di guadagnare tramite i loro filmati e l’incontro con la persona sbagliata li porterà a vivere un incubo senza fine, tra sogno e realtà.

Così, con brutale schiettezza, veniamo trasportati in un mondo in cui non si può scendere a compromessi, se non con l’orrore. Non è un caso che il regista abbia scelto il genere horror per rappresentare una dura realtà, quella del rapporto tra l’artista e una creazione che forse non vedrà mai la luce. Toni oscuri e torbidi aprono una finestra sulla realtà dei creativi emergenti, talvolta intrappolati tra i nastri di una videocassetta, così come vedremo Harriet in una scena del film.

CUSTOM, che nasce come corto, è entrato presto nell’universo del lungometraggio assicurandosi anche un’anteprima al Glasgow Film Festival, dove sembra abbia iniziato a trovare il suo pubblico. Parlando con Teixeira del suo lavoro, certamente non convenzionale, il regista ha dichiarato di aver imboccato una buona strada, ma si è anche aperto sulle difficoltà nel trovare investitori, soprattutto per un genere di film così insolito, che necessita di grande libertà. La chiave per questa libertà potrebbe essere, come ci ha detto lui stesso, «keeping things small»: mantenere il progetto piccolo, semplice. Un passo difficile, ma coraggioso, che invece i personaggi di CUSTOM non hanno voluto compiere, ritrovandosi in un vortice di angoscia e terrore, aggrappandosi alla vita, ma sfiorando lentamente la morte.

Maddalena Villa

