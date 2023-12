Superata l’interruzione delle riprese dovuta alla crisi pandemica, l’atteso sequel della DC Comics Aquaman e il regno perduto arriva infine sul grande schermo con un anno di ritardo (il film era stato annunciato nel 2021 e sarebbe dovuto uscire a dicembre 2022). Jason Momoa veste nuovamente i panni di Aquaman, che troverà un improbabile alleato in suo fratello Orm (Patrick Wilson), antagonista del primo film insieme a David Kane (Yahya Abdul-Mateen II), tornato più forte di prima grazie al misterioso “tridente nero”, eredità stregata di un mondo malvagio nascosto negli abissi.

Purtroppo, il film si inserisce in un contesto piuttosto ostile: l’arcinemica Marvel è pur sempre inarrivabile e l’uscita della serie tv The Boys ha ridicolizzato ulteriormente l’acquatico supereroe, ricostruendone le caratteristiche nell’insicuro e patetico The Deep. Difatti, se nel prequel la storia tentava di mantenere una sorta di epicità, questa volta sembrerebbe che lo stesso regista James Wan si sia reso conto della comicità del personaggio, e non solo, è proprio Aquaman a pronunciare a la frase: «Mi prendono in giro perché parlo coi pesci», apparendo a cavallo di un gigantesco e luminoso cavalluccio marino.

Come se non bastasse, in un universo fantastico in cui l’interesse è veicolato dalla novità, il film riesuma pigramente i vecchi personaggi, presentando una storia frettolosa e priva di atmosfera. Le scene di combattimento, già complicate dall’ambiente subacqueo, risultano goffe e confuse, mentre l’alleanza tra i due fratelli nemici ricorda particolarmente il mitologico duo Thor – Loki (Marvel Universe), costituendo l’ennesimo elemento di poca originalità.

Come preannunciato, Aquaman e il regno perduto è l’ultimo film del franchise DC Extended Universe (che lascia il posto al nuovo filone DC Universe): dopo dieci anni ed una serie di flop al box office, quest’era termina con l’ennesimo film che sa di vecchio e non riesce a stare al passo col suo genere, che nel frattempo sta esplorando il multiverso.

Maddalena Villa

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=7aWCwLqmgFg