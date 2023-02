Domani, 10 febbraio 2023, parte una nuova iniziativa: Aperitivi con Sentieri del Cinema. Un momento settimanale in cui di solito si prende un aperitivo con amici: noi lo facciamo virtualmente, online, anche per poter dialogare a distanza tra noi (ci dividiamo tra Milano e Roma, ma ci sono sentieristi anche in altre città) e per poter rivolgerci a chi ci segue da tutta Italia, e non solo. Ma a volte chi si collegherà lo farà dallo stesso luogo, per esempio in occasione di importanti festival. Altrimenti, da casa o da dove ci troveremo al momento…

In realtà riprendiamo una modalità che sperimentammo tre anni. Durante il celebre, e triste, lockdown del 2020, quando tutti i cinema erano chiusi e quindi erano sospesi anche i nostri cineforum, come altre realtà ci ingegnammo di mantenere i nostri spazi di discussione e confronto, tra noi e con chi ci segue. E iniziamo a proporre serate in cui vedere in contemporanea un film sullo stesso sito, in genere su RaiPlay, per poi commentarlo insieme e con ospiti con un collegamento visibile sulla nostra pagina Facebook. Adesso per fortuna siamo di nuovo presenti nei cineforum, e non vogliamo farli online per non distogliere la nostra attenzione dalle sale cinematografiche, ma ci manca un po’ la possibilità di discutere con chi non è a Milano e dintorni a seguire la Febbre del lunedì sera o altre rassegne in cui siamo coinvolti… E quindi abbiamo pensato di trovarci ogni venerdì alle 18.30 – che è a Milano è più o meno l’ora dell’aperitivo… – per discutere del film del momento, di premi e nomination, di registi e attori, di un festival, o di altre iniziative legate al Cinema; ma parleremo anche di serie tv.

Primo appuntamento, domani 10 febbraio alle 18.30 sulla pagina Facebook di Sentieri del Cinema (in futuro proveremo altre piattaforme aperte anche a chi non è presente su questo social network). Ci saranno Beppe Musicco, presidente di Sentieri del Cinema, Laura Cotta Ramosino e Luisa Cotta Ramosino, che dialogheranno con Antonio Autieri, direttore della nostra testata giornalistica, sull’imminente festival di Berlino cui parteciperanno la settimana prossima ma anche sulle recenti nomination ai prossimi premi Oscar, mentre stanno aumentando le uscite al cinema dei candidati al premio. In futuro agli Aperitivi online avremo, oltre alle nostre “firme”, anche ospiti (registi, attori, sceneggiatori, critici amici e tutto ciò che ci verrà in mente strada facendo), in base a quanto succederà nel mondo del Cinema, ai nostri interessi e – perché no? – alle vostre proposte.

Ci vediamo presto e.. buoni Aperitivi!