Anselm è il nome di battesimo di Kiefer, celebre artista contemporaneo e protagonista, insieme alla sua arte, dell’omonimo documentario di Wim Wenders del 2023. Grazie all’incontro proficuo di due grandi artisti appartenenti a campi diversi, nasce un film documentario particolare e unico nel suo genere, capace di evocare, incuriosire ed ispirare, senza però raccontare se non l’indispensabile.

Anselm è un documentario innanzitutto evocativo, come l’arte, quella contemporanea in particolare, e richiede quindi di essere fruito allo stesso modo. L’affinità tra gli sguardi dei due artisti che qui si incontrano genera una nuova opera d’arte, capace di valorizzarli entrambi. Riprese discrete e contemplative illuminano installazioni e quadri di una potenza straordinaria, i quali, a loro volta, permettono ad un regista come Wim Wenders di dare il meglio di sé nel presentarle al pubblico.

In mancanza di un contesto o di una conoscenza pregressa dell’artista la visione può risultare in parte difficile, soprattutto all’inizio e sul finale, ma proprio per questo anche il ruolo dello spettatore ricopre un ruolo fondamentale. È necessario, infatti, immergersi e lasciarsi coinvolgere dal film esattamente come si farebbe di fronte ad un’opera d’arte: in modo attento e curioso, senza la pretesa di rispondere sul momento a tutte le domande che sorgono dall’incontro con essa. Emerge inoltre dalle riprese che l’atteggiamento dello stesso Wenders di fronte all’opera di Kiefer dev’essere stato di questo tipo, poiché la videocamera segue il maestro tedesco nel corso di una vita, personale e soprattutto artistica, senza la pretesa di una particolare linearità ma incentrandosi piuttosto sulla restituzione della complessità e della potenza proprie di ogni fase ed ogni opera.

La vita di Kiefer è dunque narrata in modo frammentario e ricco di impliciti, i momenti del tempo si intrecciano e incastrano l’uno con l’altro, sovrapponendosi e illuminandosi a vicenda; quest’effetto incredibile è raggiunto tramite la compresenza di tre attori che interpretano l’artista nell’infanzia (Anton Wenders), nell’età adulta (Daniel Kiefer) e nel presente (Anselm Kiefer stesso) e che compaiono separati, in parallelo o in contemporanea a seconda di ciò che vuol essere comunicato. L’unico aspetto che scandisce la pellicola in maniera progressiva è invece la presentazione dei vari atelier in cui il maestro tedesco ha lavorato, a partire dagli anni 60 fino al 2022, in ordine cronologico.

Questa scelta permette di cogliere l’evoluzione artistica di Kiefer, il quale, partendo dalle significative riflessioni di poeti e filosofi, come Paul Celan ad esempio, e ispirato da grandi maestri quali Van Gogh o Joseph Beyus, modella la propria arte a seconda dei grandi temi sui quali si trova a ragionare: la storia tedesca e l’intollerabile silenzio post-nazismo, il mito, l’essere e il nulla, per citarne solo qualcuno.

Vera protagonista del documentario di Wenders appare l’arte, nonostante lo stesso Kiefer le cammini intorno, lavori ad essa di fronte alla telecamera o vada in bicicletta nel proprio atelier, risulta evidente che il focus dell’attenzione è sempre su ciò a cui egli ha dato vita. Nonostante questo, il titolo rimane Anselm, e questa scelta, oltre che sottolineare qualcosa, parla anche di familiarità. Wenders suggerisce così un rapporto intimo, da una parte, tra Kiefer e la sua arte, una relazione quasi d’identità, come se lui fosse proprio ciò che ha creato, e la sua opera filmata, di conseguenza, non potesse che recare il suo nome; dall’altra, l’uso del nome proprio lascia intendere anche uno stesso tipo di familiarità tra il regista e l’oggetto del suo film, un’affinità dichiarata tra due persone e due sensibilità.

Carla Barenghi

