È sicuramente una grande produzione Another End (in concorso a Berlino 2024), finanziato da Rai Cinema e firmato dall’italiano Piero Messina (già sceneggiatore di This Must Be the Place e regista de L’attesa), con attori del calibro di Gael Garcia Bernal, Bérénice Bejo e Renate Reinsve. Girato in inglese e spagnolo, ambientato in una cupa ipotetica megalopoli di un prossimo futuro, il film ipotizza la possibilità di trascorrere ancora del tempo coi defunti, quando i loro ricordi vengono ospitati nel corpo di altri che si prestano come “ospiti”, in modo da rendere meno dolorosa la loro dipartita. Per quanto riguarda i dettagli della procedura messa a punto dall’azienda “Another End” all’ospite vengono impiantati i ricordi di una persona morta, per un determinato periodo di tempo durante il quale interagisce con la famiglia del defunto senza riuscire a ricordare che, in realtà, si tratta di qualcun altro. Durante queste sessioni, l’ospite crede davvero di essere il defunto ancora vivo, spetta alla famiglia quindi comportarsi come se non ci fosse alcuna discrepanza fisica tra il corpo originale della persona amata e quello dell’ospite. L’idea è che l’ospite aiuti la famiglia nel processo di lutto, permettendo loro di trascorrere un po’ più di tempo con la persona defunta prima di salutarla per sempre. Il coinvolgimento di Sal (Bernal) in tutto ciò è molto profondo: sua sorella, Ebe (la Bejo), lavora per “Another End” e continua a cercare di convincerlo a partecipare a sessioni con un ospite ritenuto “compatibile” con la sua ragazza, recentemente morta in un incidente d’auto mentre Sal era al volante. Sal è riluttante ma alla fine si arrende, ed è allo stesso tempo sconvolto e paralizzato dal tempo che trascorre con Zoe (la Reinsve), durante il quale deve fingere che la sua ragazza non sia mai morta, perché se Zoe inizia a dubitare di essere davvero la fidanzata, l’intero esperimento fallisce definitivamente.

Il film lascia ogni sorta di domande sulla memoria, la validità dei ricordi e su chi li ospita, sospese nell’aria senza risposta. Ma una volta che arriva il suo finale a sorpresa, Another End svela una serie di implicazioni inquietanti su ciò che è accaduto prima. Il film di Messina fa riflettere sul potenziale che ha la tecnologia di lasciare una traccia sulla psiche dell’ospite, prima di farci affrontare questioni più esistenziali: siamo tutti “schermi” disponibili per le proiezioni di qualcun altro? Chi siamo veramente per poterci definire come esseri umani? Lo spunto interessante, le domande sottese e gli attori di calibro non bastano però a dare al film quella spinta di cui avrebbe bisogno per imporsi. Le atmosfere cupe, i dialoghi poco efficaci e le situazioni spesso troppo prolungate non supportano efficacemente il colpo di scena finale. Un buon film che sarebbe potuto essere un gran film.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube