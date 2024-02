Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Lunedì scorso Povere creature! di Yorgos Lanthimos, è stato votato dal pubblico con un buon 39,3° di gradimento.

Lunedì 4 marzo 2024 la Febbre presenta Past Lives di Celine Song, film con due nominations agli Oscar, per il miglior film e per la miglior sceneggiatura. Due amici di infanzia, cresciuti insieme a Seul, si separano per ritrovarsi dopo 12 anni e poi ancora altri 12… «Past Lives» scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «è un film di sentimenti che mescola commedia e dramma e riesce anche a raccontare in maniera molto personale il dilemma di chi appartiene a due lingue e due culture. Il film affronta temi profondi come il senso del destino, i sacrifici necessari per diventare sé stessi e come l’amore plasmi in modi inaspettati le nostre vite, usando abilmente l’intreccio tra inglese e coreano per trasmettere il senso di vicinanza o distanza tra i personaggi.

Il concetto centrale del film di Celine Song, lo “Jinyun”, appartiene alla cultura buddista coreana, ed è una parola quasi intraducibile per noi: una via di mezzo tra il destino e la provvidenza, capace di riunire due anime che erano connesse tra loro nelle vite precedenti».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 4 marzo 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

