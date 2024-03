Anne, avvocata di successo, accoglie in casa Théo, il figlio diciassettenne che il marito – con cui ha adottato due bambine – ha avuto da un matrimonio precedente. Il ragazzo ha con il padre un pessimo rapporto, mentre con la matrigna, dopo le tensioni iniziali, nasce un’intesa imprevista e crescente che sfocerà in attrazione. Ma quando Théo, dopo che la donna pone fine a malincuore alla loro relazione, dirà al padre che lui e Anne sono diventati amanti, la donna nega tutto…

Remake del film danese Queen of Hearts (Dronningen) del 2019, Ancora un’estate vede la regista Catherine Breillat tornare sui consueti temi del desiderio sessuale come motore travolgente (uno dei suoi film più famosi è Pornocrazia, con Rocco Siffredi, del 2004) che, una volta innescato, non trova argini di alcun tipo. Così un’avvocato che si trova a gestire delicati di minori violati da adulti si trova in balìa del desiderio di fronte al giovane figlio del marito. Un desiderio che, al netto della bravura degli interpreti (in particolare la protagonista Léa Drucker e il “marito” Olivier Rabourdin), risulta difficile da considerare credibile vista la razionalità della donna. Che invece, dopo qualche birra a seguito di una noiosa cena con amici del marito cui la strappa una “fuga” con l’adolescente ribelle Théo, inizia ad essere attratta irresistibilmente dallo stesso. E per quanto, una volta caduta, si riprometta di non cedere più, non riuscirà più a resistere al giovanissimo amante. E perfino a tenerlo a bada in una festa di bambini, salvo farsi scoprire dalla sorella.

La Breillat non si danna per rendere credibile la storia – cosa che riusciva meglio all’originale danese – e questo inficia la visione del film, su cui grava l’antipatia dei vari personaggi e del loro ambiente borghese soffocante, chiuso dentro il contesto melodrammatico della vicenda; ma risulta davvero mal costruito il personaggio di una donna che si batte per la salvaguardia dei minori e non si cura di terremotare il già fragile equilibrio dell’emotivo Théo: prima, nell’accettare una relazione impossibile; poi, nel cinico negare davanti al marito, facendo passare il “figliastro” per un bugiardi e manipolatore. Né giova il finale aperto, dopo la rottura – a seguito della confessione del figlio al padre, dopo essere stato “scaricato” dall’attempata amante – e ancora inspiegabile “caduta” della donna. Un film che si fa dimenticare in fretta.

Antonio Autieri

