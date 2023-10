Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio ipovedente Daniel in uno chalet di montagna sulle Alpi francesi, vicino a Grenoble. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene sospettata di omicidio e mandata a processo. Interrogatori, indagini e accertamenti, niente viene risparmiato alla donna e, di riflesso, al figlio Daniel…

Nuovo film della regista francese Justine Triet, Anatomia di una caduta è un legal movie-thriller che fa della sceneggiatura uno dei suoi punti di forza. Al centro dell’attenzione c’è la figura di Sandra, magistralmente impersonata da Sandra Hüller (Vi presento Toni Erdman), una donna che, scena dopo scena, scopriamo avere una personalità ambigua, complessa e forse manipolatrice. L’abilità dello sceneggiatore Arthur Harari è proprio quella di avere scritto un personaggio che dall’inizio alla fine del racconto pone allo spettatore molti interrogativi: è credibile quello che Sandra racconta all’avvocato e al pubblico ministero sulla morte del marito? E’ tutta la verità? Nasconde qualcosa? E’ colpevole o innocente? In questo modo, chi vede il film è chiamato in un certo senso a far parte della giuria del processo. Il film scandaglia anche i meandri della relazione di coppia e lo fa non solo con le risposte della protagonista alle richieste del pubblico ministero ma soprattutto attraverso un lungo flashback, centrale nella dinamica di sviluppo del film, in cui per la prima volta vediamo sullo schermo anche il marito Samuel (Samuel Theis). Ne emerge il ritratto di un matrimonio in crisi, in cui un coniuge rinfaccia all’altro occasioni perse, prepotenze e fallimenti. Ma è sufficiente tutto questo a giustificare un omicidio?

Centrale è la figura di Daniel (Milo Machado Graner), undicenne ipovedente a causa di un incidente subito qualche anno prima di cui è responsabile il padre. Un altro elemento di forte tensione tra i genitori. Daniel segue il processo dall’inizio alla fine e non si sottrae a nessun momento drammatico; sarà la sua testimonianza a fornire degli elementi per arrivare, forse, alla risoluzione del caso. Un dubbio però sorge: possibile che un giudice possa permettere a un bambino di assistere a un processo così delicato e drammatico in cui la madre potrebbe essere un’assassina? Possibile che possa accondiscendere alle richieste del ragazzo di non essere lasciato a casa?

Il film, via via sempre più drammatico, ha un buon ritmo che viene dato anche dalle fase degli interrogatori durante le udienze. Sono molto ben scritti anche i ruoli del pubblico ministero e dell’avvocato difensore Vincent Renzi (Swann Arlaud), a completare il quadro di un film avvincente, a tratti duro e inquietante, anche se forse un po’ troppo lungo. Anatomia di una caduta ha vinto la Palma d’Oro a Cannes.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube