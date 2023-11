Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso C’è ancora domani, opera prima da regista di Paola Cortellesi ha ricevuto dal pubblico uno straordinario 40,7° di voto, che lo ha portato sul podio della classifica.

Lunedì 4 dicembre 2023 la Febbre presenta Jeanne du Barry – La favorita del re, dramma storico diretto e interpretato dalla talentuosa Maïwenn che in questo film fa coppia con un ritrovato Johnny Depp.

Una donna del popolo, bella e ambiziosa, sale i gradini della scala sociale e diventa la favorita di re Luigi XV. «Tra i meriti del film», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «ci sono sicuramente i duetti tra i due protagonisti: Maïwenn fa la scelta di puntare su un divo hollywoodiano come Johnny Depp che torna dopo tanti anni a mostrare le sue ottime qualità interpretative, che riescono a donare fascino ma anche malinconia a un personaggio che poteva essere scontato; l’affiatamento e la “chimica” tra i due interpreti sembrano indiscutibili. Altro personaggio riuscito è il flemmatico ma umanissimo de La Borde, interpretato con finezza da Benjamin Lavernhe, valletto del re che diventerà per Jeanne una spalla fidata e un volto amico in mezzo alle vipere della corte. Nel cast si fanno notare anche Pierre Richard, Melvil Poupaud, Pascal Greggory e Noémie Lvovsky».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). È già aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom, e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 4 dicembre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online ).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Il prossimo appuntamento con La Febbre è per lunedì 11 dicembre con il colossal Napoleon, di Ridley Scott, con uno strepitoso Joaquin Phoenix nei panni dell’imperatore francese.