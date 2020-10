La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Tenet – che ha ottenuto un bel 39,5° di voto dal nostro pubblico – lunedì 26 ottobre presenta Miss Marx di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai, Felicity Montagu, John Gordon Sinclair, Karina Fernandez, Oliver Chris, Patrick Kennedy, Philip Gröning.

Attenzione. In considerazione delle recenti misure anti Covid regionali (divieto di circolazione dalle 23 alle 5) l’orario è anticipato alle 20.30. Secondo l’ordinanza, «è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza», quindi non dovrebbero esserci problemi dopo la conclusione. Ma faremo in modo di concludere le serate con largo anticipo, modificando alcune scelte di programmazione in base alle durate dei film.

La vita della figlia di Karl Marx, tra passione politica, lotte per la condizione delle donne e una storia d’amore complicata. «Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2020», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «Miss Marx è il quarto film di Susanna Nicchiarelli. Anche in questo caso la regista conferma il suo talento e il suo gusto per una narrazione contemporanea pur utilizzando immagini classiche e costumi per una storia di fine Ottocento; ma innervando la vicenda con una regia mossa e nervosa (che propone sempre scelte originali e non scontate), mentre al film danno un grande contributo l’interpretazione eccellente di Romola Garai e una colonna sonora che propone brani di musica classica o contemporanei con arrangiamenti rock suggestivi, nonché immagini storiche di repertorio che si inseriscono bene nella narrazione. Ben scritto, con dialoghi acuminati e scene chiave forti ma senza scadere nella retorica, Miss Marx è una bella riuscita (…) su una donna forte e fragile al tempo stesso, che oltre che giustizia chiedeva alla vita amore e felicità».

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20.30 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora acquistare direttamente – non è più prevista la prenotazione – sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 2 novembre con La vita straordinaria di David Copperfield.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!