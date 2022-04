La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo CODA – I segni del cuore (votato dal nostro pubblico con un ottimo 39,9°), lunedì 25 aprile 2022 presenta Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (in due sale: lo proporremo anche in versione originale! ).

Licorice Pizza – il termine negli anni 70 era un modo per chiamare i dischi 33 giri: “Long Playing”, stesse iniziali e la similitudine del disco con una pizza, nera come la liquerizia – è la storia di due ragazzi che crescono e si innamorano nella Los Angeles degli anni 70.

«Il film di Paul Thomas Anderson», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «si mantiene su un tono picaresco, ricco di carrellate e montaggi scanditi da musiche ben note, ma con un tono romantico adatto a presentare due anime in apparenza diversissime, che cercano di eliminare volta per volta gli ostacoli che si frappongono tra di loro. Ostacoli che rivelano però come la realtà sia alquanto difficile e spesso crudele, specialmente nei dintorni di Hollywood».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 25 aprile 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina FFP2 correttamente indossata e permane l’obbligo di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 2 maggio con C’mon C’mon di Mike Mills con Joaquin Phoenix (sempre in doppia versione, originale e doppiata). Il 9 maggio è la volta de La promessa – Il prezzo del potere di Thomas Kruithof e a seguire la commedia Il ritratto del duca di Roger Michell, il 16 maggio.