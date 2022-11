La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ha compiuto 10 anni. Lunedì scorso Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America di Francesco Zippel ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2° di voto, che lo ha portato in testa alla classifica.

Lunedì 21 novembre la Febbre presenta Beautiful Minds film drammatico di Bernard Campan e Alexandre Jollien, con Bernard Campan e Alexandre Jollien. Toccante storia su amicizia, disabilità e integrazione. Un impresario di funerali che si appresta a consegnare una salma trova nel carro funebre un ospite inatteso.

«Il film», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «esamina da diverse prospettive il come percepiamo il nostro ambiente e gli altri esseri umani, in particolare per quanto riguarda l’accettazione delle persone disabili nella vita di tutti i giorni; inoltre cerca evidentemente di sensibilizzare lo spettatore sul fatto che le persone con disabilità spesso hanno uno sguardo più acuto sulla vita rispetto alle persone sane, pur continuando ad avere sentimenti e necessità».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 21 novembre 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 28 novembre con La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone.