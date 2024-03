Cosa significa essere uno scrittore “nero” nell’America di oggi, dove da un lato si moltiplicato episodi violenti di razzismo e dall’altro il politically correct imperante crea situazioni surreali come quella da cui prende inizio il film?

Thelonius Ellison (Jeffrey Wright) è uno scrittore ed è nero, ma i suoi coltissimi romanzi prendono ispirazione dalla tragedia greca anziché dalla vita del ghetto (che non gli appartiene, visto che è cresciuto in una famiglia borghese) e infatti non vendono, mentre in università finisce per prendere a male parole una studentessa bianca che si dice disturbata dalla parola “nigger” scritta sulla lavagna (“the n-word” in Usa è ormai praticamente bandita da ogni discorso pubblico perché ritenuta intimamente offensiva) anche se si tratta di una parte del titolo di un racconto di FlanneryO’Connor (in italiano il titolo è “Il negro artificiale”).

Finisce così per essere bonariamente costretto a un congedo da una commissione di colleghi bianchi che evidentemente pensano di sapere meglio di lui che cosa sia razzista o meno e, tornato nella natia Boston, si ritrova immerso nelle dinamiche disfunzionali della famiglia da cui si era da tempo allontanato: un fratello che ha mollato la famiglia dopo essersi scoperto gay alla soglia della mezza età (Sterling K. Brown, lui candidato all’Oscar come non protagonista), una madre anziana con un principio di Alzheimer di cui gli tocca occuparsi dopo che la sorella muore improvvisamente, una vicina con cui inizia una relazione.

Nel mentre, quasi per scherzo, su consiglio del suo agente, si mette a scrivere un romanzo come quelli che ci sia aspetta da un afroamericano: ghetto, droga, traumi e violenza passandolo come il memoir di un ex trafficante di droga. A sorpresa il libro viene pubblicato e addirittura opzionato per un film, mentre l’incredulo Thelonius le spara sempre più grosse per capire dove può arrivare con quella farsa (il titolo finale del libro, nato come una provocazione, diventerà “Fuck”).

Nel frattempo viene pure inserito “per porre rimedio alla mancanza di diversity” nella giuria di un premio letterario, accanto ad un’altra scrittrice nera, Sintara Golden (interpretata dall’attrice e sceneggiatrice Issa Rae), una che quella letteratura nera che Thelonius disprezza la pratica con convinzione perché alla fine “quello ti chiede il mercato”. L’impressione del pubblico è che Sintara abbia capito il mondo molto più dell’idealista Ellison, anche se entrambi andranno a sbattere contro una visione quanto ottusa quanto autoassolutoria.

Quando Thelonius Ellison si indigna giustamente perché trova i suoi libri nel settore studi afroamericani, come se un nero non potesse occuparsi d’altro che dei propri traumi e nella giuria letteraria viene messo in minoranza dai membri bianchi quando censura il romanzo da lui scritto sotto pseudonimo, è chiaro che ci troviamo in un mondo ormai capovolto, dove la ricerca astratta di giustizia sociale e inclusione non fanno che riprodurre sotto altra forma meccanismi secolari di prevaricazione .

American Fiction (che è tratto dal romanzo Erasure di Percivall Everett, uscito una ventina di anni fa, quando tutto il fenomeno woke e la cancel culture in Usa non erano ancora diventati una faccenda di massa) mescola con efficacia il dramma familiare (i destini personali degli Ellison sono statu tutti in un modo o nell’altro influenzati dalla figura paterna, ingombrante e ambigua, e hanno molto da elaborare) ad una intelligente satira sociale su un’America prigioniera dei suoi pregiudizi e dei maldestri tentativi di superarli. Chissà se qualcuno all’Academy farà un pensiero agli ultimi aggiornamenti fatti alle regolamentazioni degli Oscar (vi ricordate la polemica di un paio di anni fa, “Oscar so white”?) per fare in modo di non disturbare nessuna minoranza?

La bravura del regista e sceneggiatore Cord Jefferson (alle spalle tanti anni di televisione, qui all’esordio cinematografico ) sta nel mescolare l’istanza culturale e la satira sociale con una trama che comunque tiene lo spettatore avvinto al protagonista e ai suoi drammi, si tratti della sua carriera o delle difficoltà familiari.

Il film, girato con un budget contenuto, ha vinto il premio del pubblico a Toronto e ha cinque meritate candidature agli Oscar, mentre in Italia purtroppo (visto che a dispetto del titolo parla di un tema rilevante anche da noi) non è arrivato nelle sale ma è disponibile sul servizio Prime di Amazon.

Laura Cotta Ramosino

