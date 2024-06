Si è conclusa una lunga e stagione per La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da dodici anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane. Quest’anno alla sede ormai “storica” del Notorious Cinemas a Sesto san Giovanni si è affiancato, da gennaio, un nuovo multiplex a Notorious Merlata Bloom di Milano.

La classifica è stata chiusa dopo la penultima serata: per la serata conclusiva avevamo scelto di chiudere con un meraviglioso classico, Il cacciatore di Michael Cimino. Non aveva senso metterlo a confronto diretto con titoli contemporanei. Abbiamo quindi fatto votare il pubblico solo per avere un riscontro sul gradimento del classico, per capire se è ipotizzabile proporre ogni anno almeno uno o due titoli, tra i tanti che escono in occasione di un restauro o per un anniversario: dal voto, straordinario, di 41.2° diremmo che il tentativo è stato apprezzato.

Ma la classifica ufficiale riguardava i nuovi titoli della stagione. A trionfare è stato il sorprendente Tatami di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv (un’iraniana e un israeliano… un vero evento!), con una “febbre” altissima di 41° davanti di un nulla davanti al doc Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli (40,9°) e al film trionfatore agli Oscar 2024, Oppenheimer di Christopher Nolan (40,8°). Tre

bellissimi film, seguiti da un terzetto a pari merito a 40,7°: il vero “crack” stagionale al box office, ovvero C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Dogman di Luc Besson e One Life di James Hawes.

In questa news trovate la classifica completa. Su alcuni di questi film, nella serata finale, abbiamo verificato la memoria e la preparazione dei nostri spettatori, con una serie di quiz con in palio biglietti omaggio per le sale Notorious (a Milano c’è anche la Multisala Gloria).

Grazie a tutti gli spettatori della rassegna: ci rivediamo a settembre!

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube

Il trailer de Il cacciatore, apprezzato in maniera straordinaria alla Febbre del Lunedì Sera:

Il trailer di Tatami, il film più amato della stagione alla Febbre del Lunedì Sera: