La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Jojo Rabbit – che ha ottenuto un 40,2° di voto dal nostro pubblico – lunedì 12 ottobre alle ore 21 presenta Parasite, vincitore nel 2020 di quattro premi Oscar: Miglior film, Miglior film straniero, Miglior regista e Migliore sceneggiatura originale.

Una famiglia ai margini della società si inserisce, con furbizia, all’interno della casa di persone ricche e privilegiate.

«Per fare un film come Parasite», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «si deve avere una visione nitida e totalmente disillusa delle condizioni della società in cui viviamo. E questa consapevolezza il regista Bong Joon-ho ce l’ha, maneggiando alla perfezione la materia della lotta per la sopravvivenza che in questo film assume l’aspetto di una durissima lotta di classe. Una commedia amara e grottesca, che non manca di svelare tinte thriller con ben piazzati colpi di scena. Il giovane protagonista Ki-woo non è soltanto un furfante dall’occhio lungo e dalla mano lesta, ma ha anche una visione sul proprio futuro e crede nella possibilità di una rapida scalata sociale per sé e per la sua famiglia».

Per scaricare la scheda, clicca qui.

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora acquistare direttamente – non è più prevista la prenotazione – sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 19 ottobre con Tenet di Christopher Nolan.

A seguire: Miss Marx, il 26 ottobre e La vita nascosta, il 2 novembre.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!