Lunedì 15 giugno continuiamo il nostro cineforum on line proponendo per la prima volta da quando siamo ripartiti “a distanza” non un film del recente passato ma un film nuovo: Magari, opera prima di Ginevra Elkann che, dopo la presentazione ad agosto 2019 al Festival di Locarno, doveva uscire nei cinema in primavera ma che poi è rimasto bloccato, fino alla decisione di distribuirlo direttamente on demand, su Rai Play. Alle 21 lanceremo il consueto video di presentazione su YouTube e su Facebook e poi il link al film su RaiPlay (chi non fosse iscritto al sito Rai, gratuito ma per cui serve comunque l’accesso la prima volta, richieda la password per tempo). Al termine, per parlare del film e rispondere agli interventi del pubblico, la consueta diretta Facebook che partirà verso le 22.35 circa con i nostri critici Antonio Autieri, Claudia Munarin e Riccardo Copreni.

Anni ’80. Alma, Jean e Sebastiano sono i tre figli di una coppia divorziata. La madre vive a Parigi, si è risposata con Pavel e si è convertita alla fede ortodossa. Il padre vive a Roma ed è uno sceneggiatore squattrinato e irresponsabile che continua a cambiare fidanzata. I tre figli vanno a trascorrere le vacanze di Natale in Italia con il padre che li porta al mare. Durante queste vacanze il padre deve riscrivere una sceneggiatura assieme alla sua collega Benedetta. Il tutto ci viene raccontato dalla piccola Alma, narratrice inaffidabile che dall’altro dei suoi nove anni sta iniziando a diventare una donna senza che nessuno se ne accorga, e divisa tra i suoi sogni e la realtà continua nonostante tutto a sperare che i suoi genitori tornino assieme e possa tornare a crearsi, magari, una famiglia.

Magari, esordio alla regia della produttrice Ginevra Elkann – sorella di John, a capo della Fiat, e Lapo, entrata nel cinema anni fa come produttrice e distributrice – è un bel film autobiografico in cui tutto funziona con una certa leggerezza e sincerità. «C’è aria di Nouvelle Vague – scrive Riccardo Copreni nella sua recensione – nel voler andare a catturare momenti più che scene: la macchina da presa è a mano e sempre attaccata agli attori, alle loro emozioni». Ottimo il cast, con Riccardo Scamarcio molto azzeccato, Alba Rohrwacher nel ruolo della collega/amante è come sempre luminosa, c’è pure in un ruolo secondario l’americano Brett Gelman già visto in Fleebag e Stranger Things. «Ma la vera scoperta è la giovanissima Oro De Commarque nel ruolo di Alma, bambina che guarda al mondo confuso degli adulti animata solo dal desiderio di vedere la sua famiglia unita».

