La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Nomadland, che ha ottenuto un buon 39,7° di voto dal nostro pubblico – lunedì 31 maggio 2021 alle ore 20.00 presenta Minari, film di Lee Isaac Chung con sei nomination all’Oscar e vincitore della statuetta per la migliore attrice non protagonista, Youn Yuh-Jung.

Una famiglia di immigrati coreani negli Stati Uniti lotta per l’indipendenza economica.

«Minari – scrive Beppe Musicco nella sua recensione – «è accattivante perché non racconta una storia complicata, ma lascia che le radici e i rami del suo dramma familiare si paragonino alle nostre storie (…). Evitando i grandi momenti emotivi, il film non cade mai nel melodramma ricattatorio, ma rende lo spettatore un altro membro della famiglia protagonista.

Minari mostra un luogo dove si vuole di più, e si rinuncia a tutto, dove speranza e pragmatismo e disperazione si mescolano fluidamente, dove le notizie migliori e le notizie peggiori arrivano lo stesso giorno, con lo stesso respiro. Come ben sa chi coltiva la terra: a volte il raccolto è buono, a volte puoi perdere tutto, ma vai comunque avanti».

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 31 maggio alle ore 20.00 ( orario valido fino al permanere del coprifuoco ) presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 7 giugno con Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. A seguire il 14 giugno Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e il 21 giugno Cosa sarà di Francesco Bruni. Il 28 giugno è la volta di La vita straordinaria di David Copperfield del britannico Armando Iannucci.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!

Qui è possibilescaricare la scheda del film.