La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Minari che ha ottenuto un buon 39,2° di voto dal nostro pubblico – lunedì 7 giugno 2021 alle ore 21.00 presenta Figli, un film di Mattia Torre (ma per la regia di Giuseppe Bonito), con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Due coniugi, innamorati e felici, vanno in crisi all’arrivo inaspettato del secondo figlio.

«Figli», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «nasce da un articolo e poi da un monologo di Mattia Torre, brillante autore teatrale e sceneggiatore cinematografico che doveva debuttare come regista al cinema proprio con questo film; prima che il riaccadere di un male incurabile se lo portasse via (…). Il film si è fatto lo stesso, e si riconosce subito la “penna” e lo stile di Torre, ma diretto da Giuseppe Bonito, amico e collaboratore. Soprattutto, il film vede la partecipazione di tanti amici in vari ruoli, a cominciare da Valerio Mastandrea. L’attore romano incarna un marito generoso e buono quanto a volte incapace di vedere le fatiche della moglie, interpretata da Paola Cortellesi, brava come sempre. La scrittura dell’autore scomparso si vede nei guizzi sparsi a piene mani, dalla voce fuori campo dell’uno o dell’altra protagonista, da certe invenzioni surreali ed esilaranti. E si riconosce la sua amara e caustica ironia, con grande capacità di rendere il lato surreale della vita».

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 7 giugno alle ore 21.00 – si torna al consueto orario, dopo lo slittamento del coprifuoco alle 24 – presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.



La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 14 giugno con Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e il 21 giugno Cosa sarà di Francesco Bruni. Il 28 giugno è la volta di La vita straordinaria di David Copperfield del britannico Armando Iannucci.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.