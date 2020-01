La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Hammamet (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,5° di “temperatura”), lunedì 27 gennaio 2020 prosegue con Piccole donne, di Greta Gerwig con un cast stellare: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothée Chalamet, Louis Garrel e Meryl Streep.

La storia di Jo e delle sue sorelle durante la guerra civile americana: la famiglia, le amicizie, le sofferenze e le speranze.

«Il nuovo adattamento di questo grande classico», scrive Luisa Cotta Ramosino nella sua recensione, «è pieno di star e ripercorre con piglio vivace le avventure di queste giovani donne alla ricerca del loro destino, tra le privazioni della guerra, i sogni, le sofferenze e le sfide che riescono ancora a parlare al pubblico, senza forzare un’attualizzazione femminista, ma valorizzando lo studio dei caratteri, con uno sguardo tenero e coinvolgente su ogni personaggio. Man mano che la storia procede, gli interpreti, tutti estremamente in parte e decisamente ben diretti, trovano il modo di far emergere le sfumature dei loro personaggi e le dinamiche di amicizia e amore coinvolgono fino in fondo, dando spazio sia al dramma che ai momenti più lievi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera di Sentieri del Cinema – è appena partito il tesseramento 2020 – costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). Torna la doppia proiezione , in italiano e in lingua originale. Ricordiamo che la presentazione e il dibattito hanno luogo nella sala “principale” – la più grande (di solito la numero 4 o 5). Nel dubbio, chiedete agli incaricati di Sentieri del Cinema presenti.

È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

La Febbre del Lunedì Sera proseguelunedì 3 febbraio con La belle époque, mentre lunedì 10 febbraio ci sarà una serata post Oscar con aperitivo (sarà nostro ospite il giornalista Franco Dassisti) cui seguirà la proiezione di 1917 di Sam Mendes. Lunedì 17 febbraio tocca a Richard Jewell di Clint Eastwood e il mese si chiuderà il 24 febbraio con Judy con Renée Zellweger.

Qui è possibile scaricare la scheda di Piccole donne.

La classifica aggiornata de La Febbre del lunedì sera:





Antonio Autieri e Beppe Musicco presentano il film in vista del passaggio a La Febbre del Lunedì sera.





Il trailer ufficiale.