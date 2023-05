In Alice, Darling, Alice è una giovane trentenne che vive con Simon, più grande di lei e con ambizioni di artista. Non è un’unione felice per la ragazza. Simon la condiziona psicologicamente; è fortemente manipolatorio e la soggioga psicologicamente. Alice, però, non lo ammette a sé stessa. Sarà una settimana passata con le due amiche Tess e Sophie a farle prendere lentamente, e dolorosamente, coscienza di quanto sta vivendo…

Film di esordio della regista britannica Mary Nighy – figlia del celebre attore Bill Nighy – Alice, Darling è un thriller drammatico sul tema della coercizione e della prevaricazione psicologica. In neanche 90 minuti, lo spettatore può vedere le conseguenze che una relazione malsana e malata può avere sulla vita delle persone. Alice, ben impersonata da Anna Kendrick qui in un insolito ruolo drammatico, è una ragazza totalmente dipendente da Simon che la controlla in modo ossessivo, non accetta che lei si allontani, la vuole vestita in un determinato modo. Un uomo possessivo e geloso, cui dà volto Charlie Carrick, davvero molto bravo (il miglior personaggio del film a nostro avviso). Di Alice lentamente emergono ansie, insicurezze, paure e gesti al limite dell’autolesionismo soprattutto nei confronti dei suoi capelli. Il suo unico obiettivo è compiacere il fidanzato, non farlo arrabbiare, non deluderlo. Ovviamente il confronto con le amiche Sophie (Wunmi Musaku) e Tess (Kaniehtiio Horn) la porta ad aprire gli occhi sulla propria vita e a provare a staccarsi da Simon.

Se il film si fa apprezzare per il tema affrontato e per la sottile tensione che lo attraversa e che va in crescendo, la parte a nostro avviso meno riuscita è proprio quella del confronto con le amiche che segue binari un po’ troppo prevedibili fatti di scontri e incomprensioni che portano poi a una nuova sintonia. C’è poi un’altra storia che scorre in secondo piano; quella dell’omicidio di una ragazza che impressiona molto Alice forse perché si vede riflessa in lei. Anche questa traccia avrebbe meritato forse qualche cenno in più. Alice, Darling è stato presentato al Toronto Film Festival.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema