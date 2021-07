Continua al cinema Gloria di Corso Vercelli a Milano l’iniziativa che consolida la collaborazione tra Notorious Cinemas e l’associazione Sentieri del Cinema dopo il grande successo pluriennale de la Febbre del Lunedì Sera (che si tiene presso il Centro Sarca a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano). In un orario particolare, alle 16, Pomeriggio al Gloria, questo il nome della rassegna, è un vero cineforum con dibattito – il primo a Milano che si svolge nel pomeriggio – che si tiene ogni martedì, al prezzo di 4 euro a ingresso.

Il 6 luglio sarà la volta di Sorry We Missed You: «Il titolo del bellissimo film di Ken Loach (Palma d’oro nel 2006 per Il vento che accarezza l’erba e nel 2017 per Io, Daniel Blake) – scrive Emanuela Genovese nella sua recensione – indica la scritta posta sul cartoncino di una mancata consegna (più o meno “ci dispiace non averti trovato”, ma letteralmente sarebbe “ci sei mancato”). Un cartoncino che non vorrebbero mai firmare i fattorini che corrono da una parte all’altra della città per recapitare tempestivamente pacchi ai clienti. Ma Sorry We Missed You è anche una scritta programmatica. Cosa ci stiamo davvero perdendo, sembra chiedere a ciascuno di noi Ken Loach?».

Al termine della proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. L’appuntamento quindi è per martedì 6 luglio alle ore 16.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Multisala Gloria, in corso Vercelli 18 a Milano.

