Dopo due edizioni sotto segnate dal Covid, la cerimonia degli Oscar 2022 si è tenuta al culmine della tensione internazionale per la guerra in Ucraina; una premiazione che sarà ricordata, però, soprattutto per lo schiaffo di Will Smith al presentatore Chris Rock per una infelice battuta sulla moglie Jada Pinckett. Non c’è l’ha fatta, invece, Paolo Sorrentino a conquistare il suo secondo Oscar con È stata la mano di Dio.

Come miglior film è stato premiato I segni del cuore – CODA, remake del francese La famiglia Bélier; miglior regista è risultata Jane Campion per il suo western Il potere del cane che era il gran favorito anche alla luce delle sue dodici nomination. Migliori attori sono risultati Jessica Chastain per la sua interpretazione in Gli occhi di Tammy Faye e Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard. Per quanto riguarda gli interpreti non protagonisti, le ambite statuette sono state vinte da Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA) e da Ariana DeBose (West Side Story).

Miglior film internazionale è risultato, come prevedibile, il giapponese Drive my Car di Hamaguchi Ryuske mentre nell’animazione ha prevalso il disneyano Encanto. Miglior sceneggiatura originale per Belfast di Kenneth Branagh. Il film che si è aggiudicato più premi, anche se tecnici, è stato Dune con sei statuette. Di seguito la lista dei vincitori:

Miglior film

I segni del cuore – CODA

Miglior regia

Jane Campion – Il potere del cane

Miglior attore protagonista

Will Smith – King Richard

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye



Miglior attore non protagonista

Troy Kotsur – I segni del cuore

Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose – West Side Story

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Miglior colonna sonora

Dune

Migliori costumi

Cruella

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Miglior sceneggiatura non originale

I segni del cuore – CODA

Miglior sonoro

Dune

Miglior canzone originale

“No Time to Die” — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

Migliori effetti visivi

Dune

Miglior fotografia

Dune

Miglior montaggio

Dune

Miglior scenografia

Dune



Migliori trucco e acconciature

Gli occhi di Tammy Faye

Miglior documentario

Summer of Soul

Miglior film d’animazione

Encanto

Miglior cortometraggio documentario

The Queen of Basketball

Miglior cortometraggio

The Long Goodbye

Miglior cortometraggio animato

The Windshield Wiper

