In Aftersun Sophie ha trent’anni e ricorda una vacanza passata con il padre Calum negli anni ’90 in un hotel in Turchia quando di anni ne aveva 11. Una settimana fatta di piscina, escursioni e conoscenze…

Presentato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2022 e vincitore del premio French Touch, Aftersun è il convincente esordio alla regia della regista scozzese Charlotte Wells che porta sul grande schermo una storia anche autobiografica. Il film è sostanzialmente un lungo flashback, visto che gli inserti nella contemporaneità sono davvero molto pochi. Aftersun è un film sulla nostalgia, quella che Sophie (impersonata da bambina da Frankie Corio e da adulta da Celia Rowlson-Hall) prova per quegli anni, per quella vacanza e per il rapporto con il padre Calum (Paul Mescal della serie Normal People). Da adulta la vediamo triste e malinconica; cosa ne è stato del genitore? E’ morto? O forse semplicemente non si sono più rivisti? Ecco che quella settimana fatta di piccole azioni normali che si fanno in vacanza – i bagni in piscina, le conoscenze con i coetanei, l’attrazione per i ragazzi più grandi, le escursioni, i primi baci e gli spettacoli degli animatori – diventa un ricordo mitico immortalato anche da una videocamera le cui immagini sgranate raffigurano molto bene il ricordo. E poi c’è il rapporto padre-figlia. Sophie sa che i genitori sono separati e anche se è una bambina più matura della sua età, sicuramente soffre per questa situazione. Interroga il padre: “Papà ma perché continui a dire alla mamma ‘Ti voglio bene’? Non siamo insieme, non siamo una famiglia”; e intanto attende la risposta del genitore. Tra loro c’è una bella complicità e un legame forte che si vede, appunto, nella quotidianità. Ci sono anche normali momenti di scontro e di incomprensione – Calum si rifiuta in modo brusco di cantare con la figlia a uno spettacolo di karaoke e questo ferisce Sophie – che rischiano di creare ferite che poi il giorno dopo sono già passate tanto che quando Calum chiede: “Ti è piaciuta questa vacanza?”, Sophie risponde: “Papà, è stata bellissima”. E noi sappiamo che è vero.

Molto interessante anche la figura del padre che ha finalmente la figlia tutta per sé e le vuole davvero far passare una bella settimana. Ma qualcosa in lui non va. Non sappiamo cosa. Forse è depresso; forse sa che dopo quella vacanza non vedrà più la figlia o semplicemente è molto inquieto. Lo si capisce da come fuma nervosamente appena Sophie si addormenta o quando in piena notte corre verso il mare per un bagno notturno che fa temere il peggio. Pratica il Tai Chi per ritrovare un equilibrio. Calum ha anche un braccio ingessato che simboleggia sicuramente il fatto che qualcosa in lui si è rotto. Aftersun è un film toccante e malinconico – la Sophie adulta è triste proprio perché del padre non le resta ormai che il ricordo di quella vacanza – in cui Charlotte Wells dimostra anche una notevole abilità tecnica, soprattutto a livello di montaggio; per gli appassionati di questi aspetti tecnici, segnaliamo il montaggio parallelo del sottofinale con due scene di ballo dei protagonisti, una durante le vacanze e la seconda – immaginaria – nel presente. Dopo una breve apparizione al cinema, il film è disponibile sulla piattaforma Mubi.

Stefano Radice

