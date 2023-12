Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata.

In una Roma in fiamme in balia della criminalità più violenta si muovono i personaggi di Adagio, nuova fatica italiana di Stefano Sollima, che dopo un proficuo periodo all’estero torna in Italia a raccontare la sua città; lo fa utilizzando le tinte scure di Suburra e la stessa atmosfera tetra, abitata da antichi personaggi dal passato ingombrante e da nuovi protagonisti, figli degli errori dei loro padri eppure pieni di desiderio di rinascita e rivalsa verso il mondo. Intorno a questa dicotomia generazionale si snoda il racconto di Adagio, una storia messa in scena con la cura che contraddistingue il regista romano, ma che si traduce in un’opera complessivamente priva di pathos, fin troppo simile alle sue precedenti creazioni per la tv e che, dunque, poco aggiunge al bagaglio dello spettatore e alla carriera del regista.

Al di là di una certa ripetitività visiva e di atmosfere, il vero punto di interesse dell’opera di Sollima è rappresentato dalla volontà di mettere in scena la violenza – fisica, psicologica, di sistema – come metodo di sopravvivenza capace di attraversare intere generazioni: dai boss ormai ritiratisi a vita privata – cui il passato giocherà comunque un brutto scherzo – ai giovani ragazzi che cercano di arrabattarsi come possono in un contesto fatto di minacce e soprusi che non hanno scelto, ma nel quale si sono ritrovati a crescere e a vivere. A fare da contraltare al giovane protagonista Manuel, che qui si ritrova a smuovere antiche questioni irrisolte senza saperlo, troviamo infatti i giganti della malavita romana, le vecchie guardie che monitorano la città dalle loro poltrone e che – volenti o nolenti – si trovano a doversi rimettere in pista per ricostruire gli equilibri del marciume criminale costruiti in decenni di attività. Solo alcuni nomi per dare la misura dello sforzo interpretativo: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Toni Servillo, ma anche Adriano Giannini, convincenti con le loro facce dure, ma forse non sufficientemente sfruttati viste le loro potenzialità espressive, mentre il vero plauso – e forse tutto il valore del film – va alla prova del giovane protagonista Gianmarco Franchini.

Letizia Cilea

