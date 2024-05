Dalla mente dei due registi Mett Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet (che già avevano collaborato nel 2012 per V/H/S), Abigail è un horror piuttosto semplice che non nasconde, però, alcuni elementi di ironia. Un gruppo di criminali viene infatti assoldato per rapire, sotto lauta ricompensa, la figlia di un uomo molto potente e trasportarla in una casa abbandonata dove sia impossibile trovarla. Le regole imposte ai malfattori sono semplici: niente nomi e nessuna informazione sulla famiglia della ragazzina. I sette malcapitati sono pronti a passare la notte chiusi nella magione e tutto sembra filare liscio, fino a quando non si renderanno conto di aver rapito una piccola, ma letale vampira.

Per quanto il genere horror sia tra i più abusati dell’industria, quando incontri paranormali e prevedibili jumpscare sono accompagnati dalla comicità di chi sa che non sta facendo il film del secolo, la trama risulta quantomeno sopportabile. Abigail non è privo di una simpatica ironia, per lo più concentrata nell’ingenuità dei protagonisti nel credere di averla vinta quando in realtà hanno tra le mani un piccolo mostro, ma non è abbastanza. Il film si inserisce con poca originalità nel paradosso bambina-mostro che è già stato largamente affrontato in opere recenti come Orphan o Megan, il che lo priva dell’unico elemento di interesse: Abigail stessa.

La ragazzina sarebbe stato un personaggio interessante qualche anno fa, ma risulta far parte della solita solfa e sfrutta male gli elementi che avrebbero potuto renderla più convincente come, ad esempio, il suo essere una ballerina di danza classica, dettaglio con parecchio potenziale che viene però poveramente messo in scena. Oltretutto, il suo autodichiararsi vampira centennale per poi comportarsi comunque come una bambina di 12 anni è un cortocircuito che si sarebbe potuto risolvere con poco.

In sostanza, il film può provocare qualche sorriso, ma è pigro e banale. La trama avrebbe potuto seguire qualunque risvolto, con centinaia di possibili sviluppi, arrivando comunque al finale prescelto, il che significa che, forse, una trama proprio non c’è.

Maddalena Villa

