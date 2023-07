Dopo i timori sulla fuga degli americani, a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood, la presentazione del programma ufficiale della 80ma edizione della Mostra del cinema di Venezia (30 agosto-9 settembre) impressiona per quantità e qualità dei protagonisti. Il direttore Alberto Barbera ha tenuto a sottolineare che «non sarà una mostra autarchica», come si potrebbe pensare a causa dei sei titoli italiani in concorso (peraltro di registi importanti e in alcuni casi già premiati): a parte Challengers, nuovo film americano di Luca Guadagnino rinviato dai produttori al 2024 per l’impossibilità di lanciarlo senza la spinta promozionale degli attori e che quindi non aprirà più il festival (al suo posto, Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino), non sembrano esserci state molte altre defezioni dagli Stati Uniti (forse il secondo capitolo di Dune); al massimo potranno esserci attori assenti al Lido. Tanti i titoli di richiamo a stelle e strisce: Maestro di Bradley Cooper, Priscilla di Sofia Coppola, Ferrari di Michael Mann (con Adam Driver e Penélope Cruz), The Killer di David Fincher (un thriller con Michael Fassbender e Tilda Swinton), Origin di Ava Duvernay e Memory, secondo film americano del regista messicano Michel Franco (con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard), nonché la produzione angloamericana Poor Thing diretta dal greco Yorgos Lanthimos in concorso (con Emma Stone, anche coproduttrice); mentre fuori gara troviamo Coup de chance ovvero il film “francese” di Woody Allen fuori gara, i nuovi film di William Friedkin, Harmony Korine e un mediometraggio di Wes Anderson.

Ma non ci sono solo gli States, anzi. I sei film italiani in concorso (e in cerca di premi), oltre al già citato Comandante, sono Enea opera seconda di Pietro Castellitto, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo (con Lily James, nel cast ci sono anche Alba Rohrwacher e Willem Dafoe), Lubo di Giorgio Diritti, Io capitano di Matteo Garrone (odissea contemporanea su due ragazzi che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa attraverso mille pericoli e orrori), Adagio di Stefano Sollima (con super cast: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Francesco Di Leva). Dalla Francia arrivano Dogman di Luc Besson, La bête di Bertrand Bonello e Hors-Saison di Stéphane Brizé.

Semmai è marginalizzato il resto del mondo, rappresentato “solo” da Danimarca (Bastarden di Nikolaj Arcel), Giappone (Evil Does Not Exist di Ryûsuki Hamaguchi, premio Oscar per Drive My Car), Polonia (The Green Border di Agniezska Holland), Germania (Die Theorie Von Allem di Timm Kröger) e Cile (El Conde di Pablo Larraín). Ma ci saranno sicuramente, come sempre, tante scoperte nelle sezioni Orizzonti e in quelle delle rassegne autonome, Giornate degli Autori e Settimana della Critica.

Alla Mostra di Venezia 2023 saranno premiati con il Leone d’oro alla carriera l’attore cinese Tony Leung e la regista Liliana Cavani che porterà il suo film L’ordine del tempo, con Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Claudia Gerini e Valentina Cervi.

Di seguito l’elenco completo dei film della selezione ufficiale.

CONCORSO

Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel;

Dogman di Luc Besson;

La Bête di Bertrand Bonello;

Hors-Saison di Stéphane Brizé;

Enea di Pietro Castellitto;

Maestro di Bradley Cooper;

Priscilla di Sofia Coppola;

Finalmente l’albadi Saverio Costanzo;

Comandante di Edoardo De Angelis;

Lubo di Giorgio Diritti;

Origin di Ava Duvernay;

The Killerdi David Fincher;

Memorydi Michel Franco;

Io capitanodi Matteo Garrone;

Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)di Ryūsuke Hamaguchi;

Zielona Granica (The Green Border) di Agniezska Holland;

Die Theorie Von Allemdi Timm Kröger;

Poor Things di Yorgos Lanthimos;

El Conde di Pablo Larraín;

Ferraridi Michael Mann;

Adagiodi Stefano Sollima

FUORI CONCORSO – FICTION

Coup de Chance di Woody Allen;

The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson;

The Penitent di Luca Barbareschi;

La Sociedad De La Neve di J.A. Bayona;

L’ordine del tempo di Liliana Cavani;

Vivants di Alixe Delaporte;

Daaaaaali! di Quentin Dupieux;

The Caine Mutiny Court-Martial di William Friedkin;

Making Of di Cédric Kahn;

Aggro Dr1ft di Harmony Korine;

Hit Man di Richard Linklater;

The Palace di Roman Polanski;

Xue Bao (Il leopardo delle nevi) di Pema Tdesen

SEZIONE ORIZZONTI – LUNGOMETRAGGI CONCORSO

Oura El Jbel (Behind the Mountains)di Mohammed Ben Attia;

El Paraíso di Enrico Maria Artale;

A Cielo Abierto di Marianna e Santiago Arriaga;

The Red Suitcase di Fidel Devkota;

Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi;

Paradiset Brinner (Paradise Is Burning) di Mika Gustafson;

The Featherweightdi Robert Kolodny;

Invelle di Simone Massi;

Tereddüt Çizgisi(Hesitation Wound) di Selman Nacar;

Sem Coração (Heartless) di Nara Normande e Tião;

Una Sterminata Domenicadi Alain Parroni;

Ser Ser Salhi (City of Wind)di Lkhagvadulam Purev-Ochir;

Magyarázat mindenredi Gábor Reisz;

Gasoline Rainbowdi Bill e Turner Ross;

En Attendant La Nuitdi Céline Rouzet;

Domakinstvo Za Pocetnici (Housekeeping For Beginners) di Goran Stolevski;

Hokage (Shadow Of Fire) di Shinya Tsukamoto;

Yurt (Dormitory)di Nehir Tuna

SEZIONE ORIZZONTI EXTRA

Bota Jonë di Luàna Bajrami;

Nazavzhdy-Nazavzhdy di Anna Buryachkova;

El Rapto di Daniela Goggi;

Day Of The Fight di Jack Huston;

In The Land Of Saints And Sinners di Robert Lorenz;

Felicità di Micaela Ramazzotti;

Pet Shop Boys di Olmo Schnabel;

Stolen di Karan Tejpal;

L’Homme d’Argile di Anaïs Tellenne

