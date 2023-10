A passo d’uomo è ispirato agli scritti di Sylvain Tesson, viaggiatore e scrittore, e racconta la storia di Pierre, una figura analoga che decide di attraversare la Francia in diagonale, seguendo sentieri che lo portino da sud est a nord ovest (“Les chemins noir” del titolo originale), dopo aver vissuto un incidente (a causa della sua ubriachezza e spavalderia) che gli ha cambiato la vita e che avrebbe potuto privarlo delle sue capacità di camminare. È una storia di redenzione e ricerca di sé stessi, che esplora temi come la maestosa bellezza della natura e la capacità di recuperare le proprie condizioni fisiche e mentali.

La trama, semplice ma di grande impatto, è tenuta totalmente dalla performance di Jean Dujardin nei panni di Pierre. Dujardin ritrae senza sforzo la vulnerabilità e l’incrollabile determinazione del personaggio. Il cast di supporto (le poche persone con le quali Pierre viene a contatto o che brevemente lo accompagnano per un tratto di strada) offre anche performance che aggiungono profondità e ricchezza alla narrazione. L’uso ponderato dei colori e delle inquadrature di una natura selvaggia e in gran parte incontaminata dalla presenza dell’uomo, grazie a un sapiente montaggio, mantiene un ritmo lento che non diventa mai noioso.

Il ritmo deliberatamente lento di questo film potrebbe rappresentare una sfida per alcuni spettatori, e in alcuni momenti il dialogo sembra artificioso o eccessivamente drammatico, tale da ostacolare il flusso del film. Quel che resta nello spettatore è la tenacia di un uomo per il quale si tratta soprattutto, dopo l’incidente che gli ha quasi costato la vita, di intraprendere, a qualunque costo, un viaggio che gli permetta finalmente di vivere in pace, con gli altri ma soprattutto con sé stesso.

Di grande impatto l’immagine finale sulla spiaggia di Nez de Chobourg, dopo 1.302 chilometri percorsi. Come se l’acqua del mare calmo dovesse purificare le ferite, corporali e spirituali, di tutta una vita.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube