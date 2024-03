Ultimo appuntamento cinematografico a Busto Arsizio per Nessun uomo è un’isola, rassegna di cinema e teatro proposta dal Cinema Teatro San Giovanni Bosco della cittadina in provincia di Varese: in calendario, nell’arco della stagione 2023/2024, una serie di spettacoli teatrali e cinematografici che si snodano nella traccia proposta dl titolo. Una rassegna in cui Sentieri del Cinema è stata coinvolta nell’organizzazione e presentazione e nel commento delle serate cinematografiche.

Come quinto e ultimo film della rassegna cinematografica, giovedì (e non venerdì, come al solito!) 14 marzo 2024 alle 21 è in programma : Grazie ragazzi, toccante commedia di riscatto diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco.

Nel film di Milani vediamo uno straordinario Antonio Albanese interpretare un attore teatrale, chiamato Antonio, che lavora ormai poco (per tirare avanti è costretto a doppiare film porno) e che riceve da un amico regista una proposta per lui bislacca: un mini laboratorio teatrale in carcere. Ma dopo le prime difficoltà gli si accende una lampadina: perché non continuare, dopo quelle lezioni, e lavorare per mettere in scena un vero testo, in un vero teatro?

Tra difficoltà reali o burocratiche generate dal contesto in cui si crea la strana compagnia teatrale e sbalzi umorali e motivazionali dei detenuti, l’attore/regista Antonio prova a portare avanti la sua difficile impresa. Ci riuscirà?

Grazie ragazzi è una commedia, e i momenti divertenti non mancano. Eppure dice con semplicità – che è un valore, non un difetto come troppi critici e perfino registi troppo spesso pensano – alcune cose grandi: il valore catartico dell’arte, l’importanza di un’impresa comune e appunto quanto sia essenziale nella vita che un altro ci strappi dalla melma in cui siamo caduti. Carcerati o no.

Appuntamento giovedì 14 marzo 2024 alle 21 con Grazie ragazzi. Buona visione!

Rassegna “Nessun uomo è un’isola” presso

Cinema Teatro San Giovanni Bosco

Prezzo Biglietto Ingresso Film: 5 euro

data: 14 marzo 2024, ore 21

