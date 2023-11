Quella che doveva essere un’avanzata spedita e letale si rivela un pantano mortale per centinaia di migliaia di soldati, divisi tra i capifila tedeschi e gli alleati romeni, ungheresi ed italiani. L’Armata Italiana di Russia, composta da circa 230.000 uomini tra Carabinieri, soldati, Camicie Nere, Alpini, da esercito invasore è adesso costretta a una ritirata che avrà lo spaventoso conteggio di quasi 100.000 perdite (circa 70.000 morti o dispersi e 30.000 feriti).

A questa odissea è dedicato il primo lungometraggio di Alessandro Garilli (premiato a Venezia nel 2018 per il corto Io sono Rosa Parks), tratto dal libro “Ritorno” di Nelson Cenci uno dei reduci sopra vissuti che ha raccontato quelle vicende (come Giulio Bedeschi in “Centomila gavette di ghiaccio” o Mario Rigoni Stern nel “Sergente nella neve”).

Protagonisti de La seconda via sono sei militari ed un mulo, ultimi superstiti di una compagnia che è stata decimata nei combattimenti coi russi; devono a tutti i costi cercare di rompere l’accerchiamento dell’esercito nemico per avere una speranza di tornare a casa. La marcia senza fine nel ghiaccio e nella neve, con temperature oltre i trenta gradi sotto zero, la continua minaccia di attacchi sovietici, diventa una sfida continua, giorno e notte, contro la morte, con le poche energie rimaste sostenute dal ricordo dei cari e della casa lontana.

Il regista rappresenta una storia sospesa tra realtà e sogno, sostenuta dai flash back che si alternano efficacemente alla cruda realtà della guerra. La forza del cameratismo, del legame tra i commilitoni che devono contare l’uno sull’altro per sopravvivere, viene resa in una narrazione semplice che un cast di giovani attori (“guidati” da un ufficiale come Neri Marcoré) riesce a rendere credibile. Il film si chiude con il ritorno dei pochi superstiti dalle proprie famiglie, ma alla stazione la moglie del sergente del piccolo gruppo di soldati attende invano che l’amato marito scenda dal treno.

Nella colonna sonora anche un canto eseguito dal coro della SAT: “’Ndormenzete pupin”, una ninna nanna trentina arrangiata dal grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli.