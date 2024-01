È Oppenheimer il film dell’anno appena concluso, per la redazione di Sentieri del Cinema. Il film di Christopher Nolan ha trionfato nei gradimenti dei nostri critici e giornalisti. Sugli altri gradini del podio, poi, ci sono due film italiani: al secondo posto C’è ancora domani, film d’esordio di Paola Cortellesi e primo incasso dell’anno in Italia (ha appena superato Barbie), nonché primo film italiano nella nostra classifica; al terzo posto Io capitano di Matteo Garrone, in corsa negli Usa per Golden Globe e Oscar al miglior film straniero.

Come ogni anno, la redazione di Sentieri del Cinema ha stilato una classifica con i “nostri” migliori film del 2023. A ogni redattore abbiamo chiesto di stilare, in realtà, la classifica dei 10 film “più amati” dell’anno: il voto è assolutamente soggettivo e passionale, anche se mettendo insieme quindici teste (e cuori) alla fine la classifica ci sembra molto indicativa. Quest’anno abbiamo cambiato modalità per elaborare la classifica, in modo da renderla il più equilibrata e realistica possibile: abbiamo attribuito 10 punti al primo classificato da ognuno, poi 9 al secondo e così via fino al decimo (un punto); dando un solo voto per ogni segnalazione si rischiavano di appiattire i valori. Abbiamo lasciato liberi di votare qualsiasi film uscito in Italia nel 2023, ma la preferenza è andata ai film della sala come da nostra “linea editoriale” e passione esplicita. Ma con alcune eccezioni. A votare sono stati: Beppe Musicco (presidente della nostra associazione) e Antonio Autieri (direttore del sito); poi, in ordine alfabetico, Carla Barenghi, Luca Beltrami, Roberta Breda, Raffaele Chiarulli, Letizia Cilea, Riccardo Copreni, Laura Cotta Ramosino, Luisa Cotta Ramosino, Luca Cova, Emanuela Genovese, Massimo Gianvito, Claudia Munarin, Stefano Radice e Maddalena Villa. Una bella squadra, molto mutevole nel corso del tempo tra firme storiche e volti nuovi, ma sempre all’interno di un percorso in cui da oltre vent’anni ci aiutiamo nel confrontarci e nel giudicare i film. Certi che l’opinione di un singolo non faccia cultura, al contrario di un lavoro comune.

Alla fine, come dicevamo, nei primi tre posti ci sono Oppehnheimer con 115 punti, nettamente superiore a C’è ancora domani (58 punti) e Io capitano (48). Nella top ten troviamo anche film di grandi registi come Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, Air – La storia del grande salto di Ben Affleck, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Foglie al vento di Aki Kaurismaki, il sequel di un capolavoro di animazione come l’ottimo Spider-Man: Across the Spider-Verse diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, la rivelazione The Quiet Girl di Colm Bairéad; al decimo posto, ex aequo, due altri grandi film europei come As Bestas – La terra della discordia di Rodrigo Sorogoyen e Dogman di Luc Besson.

Ma ci sono anche altri titoli importanti anche fuori dalla top ten. E l’elenco che segue può servire – anzi, lo speriamo! – a recuperare film che non avete visto: è il motivo per cui facciamo questo “gioco”, che non ha alcun valore scientifico se non fissare i nostri gusti e giudizi, che spesso coincidono con i lettori ma che non abbiamo la pretesa siano oro colato. Lamentare presenze, assenze o posizioni troppo alte o troppo basse non avrebbe molto senso. Di quasi tutti i film trovate la recensione sul nostro sito; per quelli che mancano, ci adoperiamo per colmare al più presto la lacuna.

Cosa si può dire, alla fine del 2023? Che abbiamo visto alcuni registi tornare su livelli di eccellenza (pensiamo a Martin Scorsese, Aki Kaurismaki, Ken Loach), che il cinema italiano si è ripreso con ottimi film d’autore (Matteo Garrone su tutti) ma anche “di genere” (L’ultima notte di Amore) e che ha visto molti attori tornare o debuttare alla regia passando spesso dalle commedie a film di grande impegno: non solo Paola Cortellesi, ma anche Michele Riondino con Palazzina LAF che sembra rifarsi alla grande stagione del cinema anni 70. Ma in classifica c’è anche Cento domeniche di Antonio Albanese: con diverso stile narrativo e di messa in scena, entrambi fanno riflettere su drammi dell’Italia contemporanea. Con minor successo di C’è ancora domani ma con lo stesso coraggio di mettersi in gioco. Se Albanese non è certo un neofita (è al quinto film da regista, il primo fu Uomo d’acqua dolce nel 1997), quest’anno il “salto” l’hanno fatto in parecchi: oltre a Cortellesi e Riondino, anche Micaela Ramazzotti e Claudio Bisio. Il cinema italiano sembra essersi ripreso dalla botta della pandemia e dal disorientamento dei tanti (troppi) soldi elargiti non solo dal Ministero dei Beni Culturali ma anche dalla piattaforme Amazon Prime Video e Netflix, con tanti inutili film mischiati a pochi titoli validi che facevano fatica ad emergere.

Il cinema americano ha offerto grandi successi e grandi “firme” finché non è stato azzoppato da due scioperi (sceneggiatori e attori) con motivazioni reali ma alla fine con esiti pesanti per tutti quanti: speriamo che le intese siano giuste e durature. L’animazione segna un po’ il passo (soprattutto in casa Disney) ed è appunto lo Spider-Man multiverso della Marvel ma distribuito dalla Sony (e non dalla casa del Topo) a prendersi lo scettro. Nel campo dei documentari, tanta e forse troppa offerta: a noi sono piaciuti molti quelli su Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.

Ma in generale la creatività sta tornando a produrre ottimi film. E se pensiamo che sono appunto finalmente finiti gli scioperi che hanno bloccato numerosi film pronti e tanti progetti provenienti da Hollywood, il 2024 potrà dare grandi soddisfazioni alla Settima arte. La davano per morta, nel 2020: il lockdown aveva ormai lanciato le visioni su piattaforma e fatto pensare che le “visioni sul divano” avrebbero ucciso per sempre l’invenzione dei fratelli Lumière. E invece quest’anno l’esperienza del cinema in sala è tornata a farsi apprezzare e amare da tanti spettatori, grazie anche a enormi successi come C’è ancora domani, Barbie e Oppenheimer. Viva il Cinema, sempre!

Antonio Autieri

LA CLASSIFICA DEI “NOSTRI” FILM DEL 2023