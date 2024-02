Presentato al 41mo Torino Film Festival, 16 millimetri alla rivoluzione è il nuovo documentario di Giovanni Piperno che si immerge nella storia del Partito Comunista Italiano o – meglio – che racconta come registi militanti dell’allora P.C.I. abbiano raccontato l’Italia e i suoi cambiamenti dal 1948 al 1989, anno in cui l’allora segretario Achille Occhetto sancì la fine partito e la futura nascita del PDS. In questo lavoro, che inizia proprio con il famoso discorso della Bolognina, fondamentali sono i materiali che Piperno ha recuperato dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Italiano e la preziosissima testimonianza di Luciana Castellina, giornalista, intellettuale e figura politica di spicco del P.C.I. dal quale venne però espulsa nel 1969 per aver dato vita, insieme ad altri giornalisti e intellettuali, alla rivista IlManifesto che criticò l’invasione sovietica della Cecoslovacchia.

Sullo schermo vediamo scorrere le immagini di tanti docufilm quali Io voto, tu voti di Giorgio Ferrara; Pace, lavoro, libertà di Gillo Pontecorvo; Comunisti quotidiani e Dentro Roma di Ugo Gregoretti; Diario di un no e Fortezze vuote di Gianni Serra; Trevico-Torino: Viaggio nel Fiat-Nam di Ettore Scola; Primavera di Praga di Gianni Toti; Panni sporchi di Giuseppe Bertolucci, solo per citarne alcuni. Si passa quindi dai racconti delle borgate romane, del sottoproletariato e di come il vecchio P.C.I. era diventato punto di riferimento per quelle classi sociali negli anni ’50, ai racconti degli operai alla Fiat, alle immagini dei movimenti studenteschi del 1968 e del 1977, fino ai racconti sulle campagne relative ai referendum su aborto e divorzio. Immancabili le scene girate nelle sezioni del partito, dove vediamo anche il segretario del P.C.I. Enrico Berlinguer cercare di spiegare agli iscritti le sue prese di posizione sulla NATO e sul Patto di Varsavia, o comunque su temi politici complessi.

Il lavoro di Piperno è certamente accurato, ha un tono molto rispettoso e riverente ma un po’ troppo monocorde; si riscatta però nel finale quando il regista riesce a mostrare come quanto da lui narrato sia anche profondamente radicato nelle vicende della sua famiglia. 16 millimetri alla rivoluzione è quindi un documentario che racconta l’Italia e i suoi cambiamenti attraverso il lavoro di registi politicamente molto schierati, ma è anche un docufilm molto personale e, se vogliamo, intimo. Indubbiamente si sente molto forte l’effetto nostalgia che coinvolgerà chi ha vissuto direttamente quegli anni o quelle esperienze ma che molro probabilmente non ha la forza di andare oltre il suo pubblico di riferimento.

Stefano Radice

