xXx – Il ritorno di Xander Cage

Dato per morto, l’ex agente operativo Xander Cage torna in azione per sventare un complotto mondiale.

Non bastavano evidentemente a Vin Diesel i film fotocopia della serie Fast and Furious, dominati dai muscoli e dalle canottiere di Dominic Toretto. Adesso l’attore recupera anche Xander Cage, un personaggio di un film del 2002 che, guarda un po’, di Dominic Toretto ha la stessa canottiera, cambiano solo i tatuaggi.

Xander Cage se ne starebbe tranquillo a godersi il sole di Santo Domingo, visto che crede che tutti lo diano per morto, ma un satellite (fatto cadere volontariamente) è finito sulla testa del suo vecchio reclutatore Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson), proprio mentre stava convincendo Neymar (sì, il calciatore) a lavorare per la NSA, l’agenzia per la sicurezza nazionale americana. A quanto pare alla morte di Cage non ci credeva nessuno, visto che subito si precipita da lui niente meno che il capo dell’agenzia (Toni Collette), per convincerlo a tornare in azione e recuperare l’aggeggio che fa cadere i satelliti, ora in mano ai cattivi di turno. Naturalmente Xander disdegna la squadra messa gentilmente a sua disposizione, e preferisce agire con chi si fida, ossia il solito gruppo di stereotipati combattenti solitari equamente divisi tra uomini e donne, orientali e occidentali, specialisti in botte da orbi, fucilate e competenze tecnologiche da premio Nobel.

A questo punto il film si infila in una serie di scene acrobatiche che comprendono voli dall’aereo senza paracadute, discese con gli sci in boschi senza neve, surf tra le onde con moto da cross e coreografie varie di duelli corpo a corpo all’ultimo sangue a gravità zero in aerei in picchiata (mentre intanto continuano a piovere satelliti dal cielo). A compensare la bellezza dinamica di Deepika Padukone, Ruby Rose e Nina Dobrev, costantemente impegnate con tutti i mezzi a loro disposizione per risolvere i problemi di Xander Cage, fa da contraltare Toni Collette (finalmente un’attrice vera), la cui freddezza e indifferenza burocratica del personaggio tradiscono anche cosa probabilmente pensi di tutta la baracconata in cui si è trovata coinvolta.

Beppe Musicco