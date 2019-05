Il western che non ti aspetti: la Febbre presenta i fratelli Sisters

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 27 maggio con l’intenso western di Jacques Audiard, con John C. Reilly e Joaquin Phoenix.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Stanlio e Ollio (che ha ottenuto dal pubblico un notevole 40,3° di “temperatura”, spingendolo nella parte alta della classifica), lunedì 27 maggio 2019 presenta I fratelli Sisters, un intenso western di Jacques Audiard in cui ritroviamo – dopo la sua prova nei panni di Oliver Hardy – John C. Reilly stavolta in coppia con Joaquin Phoenix.

Due fratelli, killer a pagamento per un conto di un potente locale, si trovano a dare la caccia a un chimico utopista e al detective che lo protegge.

«Ricco di colpi di scena», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «I fratelli Sisters si svolge in un mondo brutale e animalesco nella sua violenza e avidità in cui si muovono quattro personaggi sorprendenti, interpretati da attori strepitosi: John C. Reilly e Joaquin Phoenix, i due fratelli Sisters; cui si aggiungono Jake Gyllenhaal in un ruolo solo apparentemente minore, quello del detective scrupoloso e filosofo, e Riz Ahmed in quello del chimico utopista. È nel confronto prima a distanza e poi ravvicinato tra queste due coppie che si gioca parte della storia. Che però trova il suo fulcro nel rapporto tra i due fratelli agli antipodi eppure sempre insieme. Due uomini duri, ma che iniziano a provare una nostalgia per qualcosa di buono, di caldo e di pulito e a rimpiangere affetti perduti».

