Una vita per il rock n’roll: alla Febbre arriva Rocketman

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 10 giugno con il film di Dexter Fletcher su Elton John, interpretato da un talentuoso Taron Egerton.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il traditore (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,6° di “temperatura”), lunedì 10 giugno 2019 presenta Rocketman, un intenso musical di Dexter Fletcher con un bravissimo Taron Egerton nel ruolo di Elton John.

Elton John entra in un centro di disintossicazione e racconta la sua vita, da quando era bambino al successo mondiale.

«Più che un biopic tradizionale», scrive Riccardo Copreninella sua recensione, «questo film è un vero e proprio musical al 100%. Moltissimi numeri musicali sulle note ovviamente dei pezzi di Elton John, in cui non si cerca però l’effetto karaoke o la ricostruzione storica, ma dove la musica viene inserita nella narrazione e cantata dai personaggi per andare ad approfondire i loro stati d’animo. A differenza di altri film del genere qua c’è un perfetto e originale amalgama tra narrazione e musica, dove la musica di Ethon John viene coperta di nuovo significato e va a raccontare il personaggio protagonista. Il risultato è un film intenso, sincero e intimista. Perché quest’uso geniale della musica fa comprendere l’uomo dietro la maschera, che gridava aiuto con la sua musica».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 10 giugno 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). E nelle prossime settimane, anche il super quizzone video che passerà a inizio proiezione…

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

