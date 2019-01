Una vita per il potere: alla Febbre è l’ora di Vice – L’uomo nell’ombra

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 21 gennaio 2019 con il film drammatico di Adam McKay, interpretato da uno strepitoso Christian Bale, che per questa parte ha appena vinto il Golden Globe.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il verdetto – The Children Act (che è stato votato dal pubblico con un ottimo 39,7°di “temperatura”), lunedì 21 gennaio 2019 presenta Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay, con uno strepitoso Christian Bale, che per questa parte ha appena vinto il Golden Globe.

Vice è la storia di Dick Cheney e della sua scalata alla Casa Bianca, da portaborse a vicepresidente di George W. Bush, diventando uno degli uomini dal maggior potere su tutta la terra.

«Vice – L’uomo nell’ombra – scrive Beppe Musicco nella sua recensione – è la storia di una “vocazione”, una chiamata al potere, che Dick Cheney sente fin da giovane e che trova la sua sponda e il suo sostegno in una moglie che da subito lo indirizza e lo sprona. Tanto Cheney è devoto alla famiglia e affettuoso con le figlie, tanto è spregiudicato nel suo comportamento pubblico. Christian Bale è dotato di un mostruoso talento nell’interpretare un così vasto lasso di tempo nei panni dello stesso uomo, ma altrettanto bravi sono i suoi partner: Amy Adams (la moglie), Steve Carell (Donald Rumsfeld) e Sam Rockwell (George W. Bush). Vice – L’uomo nell’ombra è un film che non risparmia nessuno: non la classe dirigente, i ricchi, i militari; ma nemmeno la gente comune. Come dire, anche in America ognuno ha i governanti che si merita».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!