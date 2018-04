Una vita per il pattinaggio: la Febbre torna con Tonya

Lunedì 9 aprile 2018, dopo la pausa di Pasqua, la nostra rassegna propone il film vincitore di un Oscar e di un Golden Globe, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Margot Robbie, Allison Janney, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo L’insulto (premiato dal pubblico con un ottimo 40,7) lunedì 9 aprile, subito dopo la pausa di Pasqua, presenta Tonya, film vincitore di un Oscar e di un Golden Globe, diretto da Craig Gillespiee interpretato da Margot Robbie e Allison Janney.

La vita, l’ascesa e la caduta della pattinatrice Tonya Harding è stata tale da attirare per forza Hollywood. Insicura e fragile a causa di un’infanzia angosciosa (l’amatissimo padre costretto a lasciare la casa, la violenta e acidissima madre – interpretata da AllisonJanney, premiata con l’Oscar e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista – che cambiava mariti in gran velocità e che l’ha cresciuta tra cattiverie di ogni tipo e mancanza di amore), diventata giovanissima campionessa più per grinta e forza della disperazione che per reale talento e per stile.

«Tonya», scrive Antonio Autieri nella recensione per Sentieri del Cinema, «non è il solito film biografico-sportivo. Non solo perché il regista Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua), partendo da una sceneggiatura di Steven Rogers, non racconta di un’eroina vincente, bensì di una sciagurata perdente e autrice, forse, di un atto spregevole. Ma perché, fin dall’inizio, mostra da un lato il punto di vista dei vari personaggi in campo, dall’altro mette in chiaro che i loro ricordi sono spesso volutamente viziati da menzogne in serie. E non solo per la finzione cinematografica, ma perché sono davvero così i personaggi che a volte guardano “in macchina” lo spettatore e assicurano di dire la verità, rafforzando il concetto da un convinto o anche ironico “è andata proprio così”, magari mentre stanno facendo l’esatto contrario di quel che asseriscono. Ne deriva un film originale e moderno, grazie anche a un’ottima regia e a una notevole colonna sonora, con brani di musica classica affiancati da “pezzi” moderni».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

