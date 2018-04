In viaggio con il nemico. La Febbre presenta il western Hostiles

Lunedì 23 aprile 2018 la nostra rassegna propone il film di Scott Cooper, con Christian Bale e Rosamund Pike.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopoLoveless (votato dal pubblico con un 38,8) lunedì 23 aprile presenta Hostiles – Ostili di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike.

Un soldato americano che odia gli indiani e una donna a cui gli indiani hanno sterminato la famiglia si trovano ad accompagnare un vecchio capo Cheyenne che deve tornare nella sua terra di origine. Scott Cooper torna a lavorare con il sempre bravissimo Christian Bale (insieme avevano fatto Out of the fournace – Il fuoco della vendetta) per raccontare la storia di un “cambio di prospettiva”.

«È la storia di esseri umani “danneggiati” – scrive Luisa Cotta Ramosino nella sua recensione – che un viaggio mette a contatto con l’oggetto della loro paura/ostilità/diffidenza, incarnato dal capo Cheyenne e dalla sua famiglia (…). La Rosalie di Rosamund Pike, sempre più brava, e qui davvero emozionante, porta negli occhi la violenza della perdita subita –che rischia di farla scivolare nella follia – e ancora dovrà soffrire nel corso del film; ma anche Brocker (Bale) e i suoi soldati non sono passati indenni da anni di violenze commesse e subite. Il contatto ravvicinato e la forzata collaborazione con il nemico porterà ognuno di loro a riesaminare il proprio passato con esiti imprevedibili».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue poi lunedì 30 aprile con A Quiet Place – Un posto tranquillo di John Krasinski.