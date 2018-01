In viaggio per la vita: alla Febbre Un sacchetto di biglie

Lunedì 5 febbraio 2018 la nostra rassegna propone il film di Christian Duguay, tratto dal celebre bestseller di Joseph Joffo.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema, che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Tre manifesti a Ebbing, Missouri (premiato dal pubblico con un eccezionale 40,5 che porta il film al terzo posto nella classifica stagionale), lunedì 5 febbraio presenta Un sacchetto di biglie. Un altro bellissimo, imperdibile film per la nostra rassegna, diretto dal franco-canadese Christian Duguay e tratto dal celebre bestseller di Joseph Joffo.

Siamo durante la seconda guerra mondiale: Joseph e Maurice Joffo sono i figli di un barbiere parigino di religione ebraica. Con l’avanzata dei tedeschi che stanno occupando tutta la Francia, il signor Joffo consegna una piccola somma ai due figli per affrontare un viaggio in incognito e senza documenti che li porterà a Nizza, dove ci sono alcuni parenti e dove si corrono meno rischi in quanto la città è occupata dagli italiani. «Grazie alla felice aderenza al libro», dice Beppe Musicco nella sua recensione, «Un sacchetto di biglie mostra l’evolversi del rapporto tra i due fratelli, che se nei primi momenti sono solo poco più che bambini, prenderanno coscienza della promessa fatta al padre di cercare un posto sicuro, e mostreranno una maturità e un senso di responsabilità vicendevole degno di persone molto più avanti negli anni». Nel cast, nei panni del padre, l’attore-cantante Patrick Bruel in una delle sue migliori prove.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 12 febbraio con L’ora più buia, interpretato da Gary Oldman nei panni di Winston Curchill.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.