Venezia a Milano, i numeri di un successo

La rassegna Le vie del cinema, organizzata da Agis e Anec Lombarda, si è conclusa con ottimi risultati per presenze e gradimento

Grande successo, anche quest’anno, per la rassegna le vie del cinema 2019 | i film dai festival internazionali, organizzata da Agis e Anec Lombarda a Milano dal 18 al 26 settembre (e per la prima volta ha collaborato Sentieri del Cinema, con due presentazioni di film a cura dei “nostri” Antonio Autieri e Beppe Musicco). Pur in presenza di una moltiplicazione delle iniziative di cinema e non solo (a Milano è sempre più abbondante l’offerta di eventi di cultura e spettacolo), la programmazione dei film delle Vie del Cinema continua a riscuotere un notevole interesse. E nonostante quest’anno, per vari motivi, mancassero i film più noti e premiati, come Joker o J’accuse di Roman Polanski.

Eppure, i 38 film programmati – molti dei quali senza ancora una distribuzione italiana, oppure distribuiti da piccole società – si sono rivelati molto interessanti e apprezzati da un pubblico ancora attento a proposte meno scontate. Infatti, dall’analisi del tradizionale questionario proposto al pubblico è emerso che i film che hanno riscosso il maggior gradimento sono stati: Gloria Mundi di Robert Guédiguian (Parthenos); Ema di Pablo Larraìn (Movies Inspired), Un fils (M2), Babyteeth (recentemente acquisito da Movies Inspired), Cat in the Wall , Atlantis, Mosul, La Llorona, You will die at 20 e Qiqui (senza distribuzione): opere certo non facili, alcune molto belle o interessanti, sicuramente attente a nuovi linguaggi e a proporre temi importanti. Opere di scoperta e non sostenute da grandi nomi per regia e cast, e che contribuiscono a dare senso ad una iniziativa sostenuta anche da finanziamenti pubblici.

Ecco i dati principali della rassegna: