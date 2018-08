Come ogni anno dal 2012 a questa parte, la mostra del cinema di Venezia presenta Venezia classici, una sezione dedicata ai migliori restauri di film classici, che potranno essere gustati al lido sul grande schermo.

La rassegna inizierà il 28 settembre alla sera con la proiezione de Il Golem-come venne al mondo, proiezione che aprirà anche il festival di Venezia.

Tra i film nella rassegna troviamo classici del cinema americano, tra cui i noir La città nuda di Jules Dassin e I gangsters di Robert Siodmak (e il remake di quest’ultimo del 1964 ad opera di Don Siegel), ma anche le commedie Nulla sul serio di William Wellman e il capolavoro di Billy Wilder A qualcuno piace caldo. Troviamo anche però opere provenienti da tutto il mondo come l’iraniano Brick and mirror, il russo L’ascesa o il giapponese La strada della vergogna del grande Mizouguchi, opere appartenenti alla Nouvelle vague tra cui la pietra miliare L’anno scorso a Marienbad del maestro Alan Resnais, o ancora un cult vero e proprio come Essi vivono di Carpenter. Inoltre ci sono anche alcune pietre miliari del cinema italiano quali Il portiere di notte di Liliana Cavani e Morte a Venezia di Luchino Visconti e a chiudere due omaggi a dei grandi del nostro cinema recentemente scomparsi, La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani e Il posto di Ermanno Olmi.

Alla fine della mostra saranno assegnati il premio al miglior film restaurato e al miglior documentario sul cinema, da una giuria composta da 26 studenti di cinema delle università di cinema italiane presieduta dal regista Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, Bellas mariposas).

I film presentati in Venezia Classici 75 sono:

THEY LIVE [ESSI VIVONO]

di JOHN CARPENTER (USA, 1988, 94’, Colore)

restauro: Studiocanal

IL PORTIERE DI NOTTE

di LILIANA CAVANI (Italia, 1974, 120’, Colore)

restauro: CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà

THE NAKED CITY [LA CITTÀ NUDA]

di JULES DASSIN (USA, 1948, 96’, B/N)

restauro: Torsten Kaiser – TLEFilms FRPS, Master Licensing Inc. e Brook Productions

KHESHT O AYENEH (BRICK AND MIRROR)

di EBRAHIM GOLESTAN (Iran, 1964, 130’, B/N)

restauro: Ecran Noir production (Mitra Farahani) e Ebrahim Golestan in collaborazione con Cineteca di Bologna

AKASEN CHITAI [LA STRADA DELLA VERGOGNA]

di KENJI MIZOGUCHI (Giappone, 1956, 86’, B/N)

restauro: Kadokawa Corporation

IL POSTO

di ERMANNO OLMI (Italia, 1961, 95’, B/N)

restauro: Cineteca di Bologna e Titanus

L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD [L’ANNO SCORSO A MARIENBAD]

di ALAIN RESNAIS (Francia, Italia, 1961, 94’, B/N)

restauro: Studiocanal con il supporto di Centre National du Cinéma et de l’image animée

EL LUGAR SIN LÍMITES [IL LUOGO SENZA LIMITI]

di ARTURO RIPSTEIN (Messico, 1977, 110’, Colore)

restauro: Cineteca Nacional México e Imcine

ADIEU PHILIPPINE [DESIDERI NEL SOLE]

di JACQUES ROZIER (Francia, Italia, 1962, 103’, B/N)

restauro: Cinémathèque française e A17 con il supporto di Centre national du cinéma et de l’image animée. In collaborazione con Les Archives audiovisuelles de Monaco, La Cinémathèque suisse e Extérieur Nuit.

VOSKHOZHDENIYE [L’ASCESA]

di LARISA SHEPITKO (Russia, 1976, 110’, B/N)

restauro: Mosfilm (produttore del restauro Karen Shakhnazarov)

THE KILLERS [CONTRATTO PER UCCIDERE]

di DON SIEGEL (USA, 1964, 102’, Colore)

restauro: Universal Pictures in collaborazione con The Film Foundation

THE KILLERS [I GANGSTERS]

di ROBERT SIODMAK (USA, 1946, 95’, B/N)

restauro: Universal Pictures in collaborazione con The Film Foundation

LA NOTTE DI SAN LORENZO

di PAOLO E VITTORIO TAVIANI (Italia, 1982, 107’, Colore)

restauro: CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà

KOI YA KOI NASUNA KOI [LA VOLPE FOLLE]

di TOMU UCHIDA (Giappone, 1962, 109’, Colore)

restauro: Toei Company, Ltd.

MORTE A VENEZIA

di LUCHINO VISCONTI (Italia, Francia, USA, 1971, 130’ , Colore)

restauro: Cineteca di Bologna e Istituto Luce – Cinecittà in collaborazione con Warner Bros. e The Criterion Collection

NOTHING SACRED [NULLA SUL SERIO]

di WILLIAM A. WELLMAN (USA, 1937, 74’, Colore)

restauro: The Museum of Modern Art

SOME LIKE IT HOT [A QUALCUNO PIACE CALDO]

di BILLY WILDER (USA, 1959, 121′, B/N)

restauro: Park Circus in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer e The Criterion Collection