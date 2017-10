Vecchi e nuovi cineforum in provincia…

La presenza di Sentieri del Cinema e dei suoi amici in varie realtà lombarde

Sentieri del Cinema, tramite i suoi critici e animatori di cineforum, è presente dal 2000 non solo a Milano, ma in tutta la Lombardia (con puntate anche altrove: e quanto ci piacerebbe realizzare iniziative stabili, in collaborazione con realtà locali, in altre regioni…). Iniziative che spesso non nascono da noi ma in cui ci siamo inseriti, invitati a tenere le serate; ma in alcuni case nate per nostro impulso.

Non sempre riusciamo a segnalare tutto, ma ci piacerebbe dar conto della ricchezza delle tante iniziative che alcuni di noi – anche senza il “brand” della nostra associazione: in alcuni casi non aveva senso o, appunto, erano partite già senza di noi – svolgono regolarmente.Qui di seguito solo alcune segnalazioni, ma cercheremo di dare informazioni anche su altre iniziative, in Lombardia e anche in altre regioni.

Se della nostra rassegna milanese a Skyline Multiplex sapete tutto, è da ricordare la decennale e bellissima esperienza di Simone Fortunato (tra i fondatori della nostra associazione e firma storica sul nostro sito) all’Appuntamento al Buio di Paderno Dugnano (giovedì sera presso il multiplex Le Giraffe). La rassegna è già ripartita da alcune settimane, con il consueto successo di pubblico.

Da anni è attivo poi un cineforum a Cinema–Teatro San Michele di Magnago (vicino a Legnano), quest’anno affidato a un nostro giovane ma già preparatissimo “acquisto”: Riccardo Copreni. Le serate iniziano domani 6 ottobre con Dunkirk: 12 appuntamenti da ottobre a febbraio, ogni venerdì sera alle 21, grandi film (anche molto recenti, come il grande film di Christopher Nolan) noti e meno noti, con un titolo suggestivo, “Sulle vie dell’umano”.

Sempre domani venerdì 6 ottobre parte un nuovo cineforum a Locate Triulzi (a sud-est da Milano, a un passo dalla provincia di Pavia). Ogni venerdì alle 21 nella sala della Comunità l’Oasi, presso la Parrocchia di S. Vittore, si alterneranno fino ad aprile Beppe Musicco e Luca Cova a presentare una selezione dei migliori film della stagione scorsa. Si inizia domani con il bellissimo Agnus Dei di Anne Fontaine.