Il valore della famiglia: alla Febbre torna Eastwood

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 11 marzo con Il corriere – The Mule

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Up & Down – Un film normale (che ha ottenuto dal pubblico uno straordinari 41,1° di “temperatura”, quasi un record), lunedì 11 marzo 2019 presenta Il corriere – The Mule, diretto e interpretato da uno strepitoso Clint Eastwood. Nel cast anche Bradley Cooper, Andy Garcia, Alison Eastwood, Dianne Wiest, Lawrence Fishburne, Michael Peña.

Un uomo anziano e solitario, trovandosi pieno di debiti accetta di fare il corriere per un pericoloso “cartello” di narcotrafficanti messicani.

«Il corriere», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, « è basato sulla vera storia di un veterano di guerra (si chiamava Leo Sharp) che finì a fare il corriere della droga: un articolo del New York Times è stato il punto di partenza della sceneggiatura di Nick Schenk, lo stesso autore dello script di Gran Torino. Come il Walt Kowalski di quel gran film, anche Earl Stone è un uomo anziano solitario – ma meno irascibile, anzi spesso mansueto – e pieno di sensi di colpa e rimpianti, che, dopo aver pagato i debiti, con i soldi “sporchi” cerca di ricomprare l’affetto di una famiglia ormai lontana da lui».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 11 marzo 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas (già Multiplex Skyline) del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 18 marzo con Il primo re, il kolossal italiano diretto da Matteo Rovere.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!