- in EDITORIALI

By Redazione

Usare il cinema nella didattica per insegnanti

A Castiglione del Lago (PG), tre giorni di corso per insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo

Si svolgerà nelle prossime settimane un corso per insegnanti che ha lo scopo di formare gli insegnanti della scuola secondaria sul linguaggio del cinema e dei suoi significati, per potere usare questo strumento nella didattica. Un corso di tre giorni (25 ore), in programma dal 20 maggio all’1 giugno a Castiglione del Lago (PG), presso l’Hotel Duca della Corgna, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo con la direzione scientifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il corso, accreditato presso il MIUR, è acquistabile con bonus scuola è dà diritto a un credito formativo.

Al centro del corso, la questione del sacro nel cinema attraverso l’analisi di Giulietta degli Spiriti

di Federico Fellini; lezioni metodologiche, seminario di approfondimento su Federico Fellini, lavori di gruppo, analisi del film, redazione di materiali. I materiali prodotti durante i laboratori confluiranno in una pubblicazione operativa per insegnanti. La direzione scientifica è affidata a Pier Cesare Rivoltella, Docente di Didattica e Tecnologie dell’istruzione e Direttore del Centro di ricerca CREMIT, Università Cattolica del Sacro Cuore. In aula ci saranno anche Michele Marangi, Media Educator e Docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Università Cattolica del Sacro Cuore, Renato Butera, Docente di Giornalismo e Storia del Cinema, Università Pontificia Salesiana di Roma, e Sergio Perugini, Segretario Commissione Nazionale Valutazione Film – Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali CEI.

Il costo complessivo per il corso è di 350 euro e comprende:

– Sistemazione in hotel a 3 stelle in camera singola per 2 notti con colazione inclusa

– Pasti dal pranzo di giovedì 30 maggio al pranzo di sabato 1 giugno (3 pranzi, 2 cene)

– Materiali didattici

– L’ingresso alle proiezioni dei film di giovedì e venerdì della rassegna ufficiale

di Castiglione Cinema

– La visita al palazzo della Corgna

– Il libro che raccoglie i materiali didattici prodotti durante il corso (che verrà editato nei mesi successivi)

La data di scadenza per l’iscrizione è il 24 maggio.

Il corso è parte del programma di Castiglione Cinema 2019 (29 maggio-2 giugno), festa del cinema organizzata da Fondazione Ente dello Spettacolo (realtà espressione della Conferenza Episcopale Italiana) che prevede proiezioni con la presenza di attori e registi, incontri con protagonisti della cultura e della comunicazione, dibattiti, mostre: il tutto nel contesto del magnifico borgo medievale di Castiglione del Lago con i suoi tesori artistici, monumentali, ambientali ed enogastronomici.

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria.presidenza@entespettacolo.org – Tel. 06 96.519.200

www.entespettacolo.org