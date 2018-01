Una madre in cerca di giustizia. Alla Febbre Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Lunedì 29 gennaio 2018 la nostra rassegna propone il film di Martin McDonagh, trionfatore ai Golden Globes e candidato a 7 premi Oscar.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema, che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo The Greatest Showman (premiato dal pubblico con un clamoroso 40,6 che lo fa balzare al secondo posto della classifica stagionale), lunedì 29 gennaio presenta Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, intepretato da un meraviglioso cast su cui spicca l’intensa Frances McDormand (ma anche Woody Harrelson e Sam Rockwell raramente sono stati così bravi) e appena candidato a ben 7 premi Oscar. Un film duro eppure con momenti esilaranti. Un film che, al netto delle sensibilità di ognuno, per Sentieri del Cinema è imperdibile.

Nel paesino di Ebbing una madre non si dà pace perché nessuno ha ancora arrestato il colpevole del brutale omicidio della figlia. E inscena una protesta clamorosa contro la polizia «Vincitore a sorpresa di ben 4 Golden Globes che l’hanno proiettato in testa ai pronostici per gli Oscar 2018», dice Antonio Autieri nella sua recensione, «Tre manifesti a Ebbing, Missouri è un film originale e inconsueto a cominciare dal titolo. Un titolo lungo, particolarissimo, apparentemente non accattivante ma tanto da diventarlo. Con quella cittadina, inventata, citata esplicitamente accanto al nome di uno stato famoso per non aver superato il problema del razzismo. Che non è il cuore ma è una delle chiavi del film, ricco e debordante di temi e di toni: è un dramma, ma ci sono numerosi momenti tragicomici da commedia nera che possono risultare esilaranti o fuori luogo. Mildred, incarnata alla perfezione da una fenomenale Frances McDormand, è alla ricerca di giustizia e di verità, e non vuole arrendersi in una guerra in cui lei però non è affatto rappresentata come un’eroina integerrima».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue, poi, il 5 febbraio con Un sacchetto di biglie, dal celebre bestseller di Joseph Joffo e L’ora più buia (12 febbraio), con Gary Oldman nei panni di Winston Curchill.

Qui è possibile scaricare la scheda del film .