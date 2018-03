Una difficile convivenza. Alla Febbre un piccolo grande film

Lunedì 26 marzo 2018 la nostra rassegna propone “L’insulto”, film diretto dal libanese Ziad Doueiri premiato alla Mostra di Venezia e candidato all’Oscar come miglior film straniero

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Lady Bird (che ha ottenuto dal pubblico un bel 39,5), lunedì 26 marzo presenta L’insulto,diretto dal regista libanese Ziad Doueiri e interpretato da Kamel El Basha (premiato con la coppa Volpi per il miglior attore alla Mostra di Venezia 2017), Adel Karam, Camille Salameh, Christine Choueiri e Rita Hayek. Il film è stato anche candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Libano: un litigio nato da un banale incidente trascina in tribunale il cristiano maronita Tony e il palestinese rifugiato Yasser. E da lì, la questione privata si trasforma in una disputa di proporzioni nazionali ed internazionali, rivangando tensioni e intolleranze tra cristiani e musulmani. Il caso sfugge di mano, e mentre gli scontri tra le fazioni si inaspriscono, i due protagonisti della contesa, da lontano e con sospetto, iniziano a scoprirsi nel loro passato fatto di violenze e soprusi.

«Il film», spiega Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «ha l’abilità di declinare l’universalità della storia dei popoli dentro la specificità delle storie dei singoli, concretizzandola tramite i ricordi degli antichi dolori dei protagonisti, vittime e sopravvissuti di ideologie e pregiudizi che per secoli hanno causato lotte e guerre. Si percepisce tutto il peso del passato di questi uomini, e nei risvolti cruciali della storia si è coinvolti in pieno nello sforzo sovrumano che i personaggi compiono per far giudizio dei propri drammi ed aprirsi a una tradizione diversa dalla propria, con tutte le contraddizioni e i colpi di scena, che mantengono altissimo il ritmo del film sul piano del legal-drama».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 26 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera riprende lunedì 9 aprile dopo la pausa di Pasqua.

