Un padre, una figlia: la Febbre propone Senza lasciare traccia

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 febbraio 2019 con l’emozionante film di Debra Granik, interpretato da Ben Foster e Thomasin McKenzie.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Ben is Back(che è stato votato dal pubblico con un 39,7°di “temperatura”), lunedì 4febbraio 2019 presenta Senza lasciare traccia di Debra Granik, con Ben Foster e Thomasin McKenzie.

Un padre e sua figlia vivono felici e senza alcun legame con il mondo civilizzato, in un accampamento da loro costruito all’interno di una riserva naturale americana.

«Al contrario di tutti i survival movies a cui siamo abituati», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «Senza lasciare traccia ci getta nella problematica sopravvivenza di eroi protagonisti che si muovono in un mondo in cui nulla, apparentemente, sembra essergli ostile. Padre e figlia vivono di quello che la foresta gli offre: i veri tumulti si trovano invece nel passato e nell’intimità, celati agli occhi dello spettatore finché un trauma esterno non spezza quel microcosmo fragile in cui i protagonisti si erano immersi.In modo davvero intelligente la sceneggiatura non si giova della consueta contrapposizione manichea tra la falsità del mondo civilizzato e la bontà della vita eremitica, preferendo mettere in gioco la libertà del soggetto e la complessità della società»: in questo modo anche l’apparato statale dell’assistenza sociale non è mai – come in altri film – il cattivo da sconfiggere, ma piuttosto «una delle possibili voci a cui prestare ascolto nella giungla della vita».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!