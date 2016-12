Due coppie, una del Nord e una del Sud, sono preoccupate perché i rispettivi figli hanno due fidanzate virtuali conosciute sul web…

Squadra che vince non si cambia (se così si può dire). Dopo Matrimonio al Sud, discreto successo del 2015, Massimo Boldi torna quest’anno, sempre insieme a Biagio Izzo, Debora Villa e Barbara Tabita, in un film col titolo assonante. Il tentativo di Boldi, che è anche produttore del film, è quello di perpetuare la formula che ha reso famosi i cinepanettoni, ma i tempi d’oro sono passati e la creatività esaurita. Se Matrimonio al Sud aveva qualche spunto, Un Natale al Sud purtroppo no.

La storia è quella classica. Peppino (Boldi) è un carabiniere del Nord sposato con Bianca (Debora Villa) mentre Ambrogio (Izzo) è un ex impiegato del catasto napoletano con velleità di cantante neomelodico, coniugato con Celeste (Barbara Tabita). Le due coppie hanno due figli, Riccardo e Simone di “professione” youtuber, che hanno due fidanzate conosciute grazie alla app Cupido 2.0 e che, però, non hanno mai incontrato dal vero. Peppino, Bianca, Ambrogio e Celeste sono preoccupati per i figli e decidono di organizzare per loro una vacanza a sorpresa in modo che possano incontrare le due fidanzate e che l’amore da virtuale, diventi reale. Una vacanza cui anche loro prenderanno parte di nascosto… Potete immaginare cosa accadrà nel resort sul mare: tentativi di tradimenti, equivoci, imbrogli e sotterfugi conditi da gag trite e ritrite. Tutto troppo già visto. Di basso livello le performance dei giovani attori mentre si salvano con il mestiere i navigati Boldi, Izzo, Villa e Tabita nel contesto di una sceneggiatura molto piatta.

In definitiva un film debole, che vuole ironizzare sullo strapotere del web, dei blog e di youtube, senza riuscirci. Completano il cast Paolo Conticini (uomo immagine vanesio di Cupido 2.0), Enzo Salvi (autista in cerca di avventure) e Anna Tatangelo (blogger che perde la testa per Peppino).

Stefano Radice