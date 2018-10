Un infiltrato nero nel Ku Klux Klan. La Febbre presenta BlacKkKlansman

Lunedì 8 ottobre la Febbre propone l’ultimo film di Spike Lee, interpretato da Adam Driver, John David Washington, Laura Harrier, Ryan Eggold e Topher Grace

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo L’uomo che uccise Don Chisciotte(che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,1° di “temperatura”), lunedì 8 ottobre 2018 presenta BlacKkKlansman di Spike Lee.

Ron Stallworth, il primo poliziotto nero del dipartimento di Colorado Springs, decide di infiltrarsi nel Ku Klux Klan per difendere i diritti della gente afroamericana.

Spike Lee ritorna al cinema con BlacKkKlansman, film tratto da una storia vera, presentato e ben accolto al Festival di Cannes dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria. «La premessa del film», scrive Cecilia Leardini nella sua recensione, «ha una comicità intrinseca che dà al film una marcia in più. Le scene in cui il poliziotto afroamericano Stallworth (John David Washington) insulta le persone di colore parlando al telefono con il politico di riferimento del Klan, David Duke (Topher Grace), o quelle in cui i membri del KKK fanno battute sugli ebrei con il poliziotto ebreo Zimmerman (Adam Driver), sono davvero divertenti e rendono il film meritevole della visione e piacevole, senza perdere di vista la denuncia del razzismo».Da segnalare l’interpretazione di Adam Drive che dopo La truffa dei Logan e lo stesso film di Gilliam si riconferma perfetto per i ruoli comici.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!