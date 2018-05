Un amore più grande. Alla Febbre: The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde

Lunedì 7 maggio 2018 la nostra rassegna propone il film diretto e interpretato da Rupert Everett, affiancato da Colin Firth, Colin Morgan ed Emily Watson.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo A Quiet Place – Un posto tranquillo (che ha ottenuto dal pubblico 39,2 di voto), lunedì 7 maggio presentaThe Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, esordio alla regia di Rupert Everett che interpreta anche il ruolo del protagonista, affiancato da grandi attori come Colin Firth, Colin Morgan ed Emily Watson.

Al centro dell’opera è il racconto degli ultimi anni di vita dello scrittore Oscar Wilde, esiliato a Parigi dopo essere stato imprigionato per omosessualità.

«Il film», afferma Riccardo Copreni nella sua recensione, «avrebbe potuto essere l’ennesimo film biografico piuttosto didascalico su una grande personalità omosessuale e discriminata, ma invece questo esordio alla regia di Rupert Everett, qui anche in veste di sceneggiatore oltre che attore protagonista, si dimostra essere molto più affascinante e articolato. The Happy Prince ha infatti ha il grandissimo pregio di riuscire a raccontare la complessità del personaggio di Oscar Wilde, che Rupert Everett, anche come incarnazione fenomenale dello scrittore, riesce a raccontare al meglio. Un angelo caduto da un mondo scintillante e vuoto, che è anche causa della propria rovina e decadenza, ma che al contempo in questa sua caduta incontra un amore più grande e intraprende un percorso di conversione e di avvicinamento alla fede».

